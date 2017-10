​El Vall d'Hebron busca guanyar efectivitat contra el càncer de mama hereditari

Objectiu: atacar el càncer de mama hereditari amb més efectivitat. El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) de Barcelona té en marxa dos projectes d'investigació per buscar tractaments que millorin la lluita contra els tumors mamaris. Les dues recerques disposen de finançament d'El Corte Inglés, que hi aporta més de mig milió d'euros, en col·laboració amb l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), segons ha detallat la companyia coincidint amb el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama que se celebra aquest dijous.El VHIO ha posat en marxa un projecte amb el qual pretén desenvolupar un test predictiu de sensibilitat terapèutica i dissenyar nous tractaments més efectius. L'equip el dirigeix la doctora Violeta Serra, què és la investigadora principal del grup de Terapèutica Experimental del VHIO, i treballa en la identificació de nous factors predictius de resposta a fàrmacs i factors pronòstic clínics mitjançant l'anàlisi detallada de la capacitat dels tumors per reparar l'ADN i la seva composició immunològica.Aquesta recerca se centra en la investigació sobre el càncer de mama hereditari que és causat principalment per mutacions en els gens BRCA1 i BRCA2. Solen afectar dones joves, i el BRCA1 és habitualment molt agressiu. En aquests casos està disminuïda la capacitat de reparar l'ADN, raó per la qual la quimioteràpia basada en fàrmacs que lesionen l'ADN sol ser efectiva contra aquests tumors, remarquen els investigadors.Les dades preliminars del projecte suggereixen que no tots els tumors que apareixen en pacients amb mutació en els gens BRCA1 o BRCA2 tenen la mateixa deficiència per reparar l'ADN danyat, cosa que podria explicar alguns casos de resistència terapèutica. A més, s'han observat diferències en la quantitat de cèl·lules immunes presents en el tumor, cosa que té un valor pronòstic en el càncer de mama del subtipus triple negatiu.Aquesta investigació se suma a la que s'havia iniciat el 2014, i amb la qual el VHIO pretén identificar nous factors predictius de resposta a fàrmacs també a partir d'una anàlisi més detallada de la capacitat dels tumors per reparar l'ADN i de la seva composició immunològica. El projecte el lideren les doctores Cristina Cruz i Judith Balmaña, la qual és investigadora principal del grup d'alt risc i prevenció del càncer del VHIO.En el nou projecte que s'ha iniciat ara El Corte Inglés hi aporta 300.000 euros i, en el que està en marxa des del 2014 hi destinarà els 228.000 restants. Aquesta recerca tindrà fons per culminar la investigació en el 2019. Inicialment l'empresa s'havia compromès a aportar-hi 135.000 euros, però els diners obtinguts de les campanyes del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama ha permès arribar als 228.000 necessaris per concloure el projecte.

