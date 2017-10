«Massiva» manifestació aquest dissabte contra l'empresonament de Sànchez i Cuixart

Concentració massiva a l'exterior del Departament d'Economia. Foto: Adrià Costa

La Taula per la Democràcia ha decidit convocar una manifestació "massiva" aquest dissabte a Barcelona sota el lema "A favor de la drets i les llibertats" després de l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En representació de la plataforma, l'actor i president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), Àlex Casanovas, ha explicat aquest dimarts als mitjans que la manifestació arrencarà a les 17 h "perquè pugui venir gent de fora" de la capital catalana.L'itinerari de la marxa encara no s'ha definit i la plataforma s'esperarà als esdeveniments d'aquesta setmana per proposar altres accions: "Així com els fets es precipiten, veurem la manera de reaccionar sempre defensant la democràcia", ha dit Casanovas. Igualment, ha respost que no es descarten noves aturades ni convocar vagues "depenent dels esdeveniments", i s'ha mostrat receptius a tot el que pugui passar.També ha avançat que en el partit d'aquest dimecres a l'estadi del Camp Nou, que enfrontarà el FC Barcelona i l'Olympiakos en competició de Champions, es deixaran dos seients lliures en record de Cuixart i Sànchez, i ha anunciat que la setmana que ve es tornarà a reunir la plataforma per valorar l'actualitat.La Taula per la Democràcia integra 90 entitats, sindicats, federacions i agrupacions dels àmbits econòmic, social, polític i cultural, entre les quals l'ANC, Òmnium, CCOO, UGT, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la Federació d'Assemblees de Pares i Mares de Catalunya, la Federació d'organitzacions per la justícia global, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la Unió de Pagesos o la Intersindical-CSC.

