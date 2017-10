VÍDEO «Sempre hem treballat amb lleialtat al Govern»: el discurs de Trapero després de tornar de Madrid

Aquesta ha estat la reacció del Major Trapero en veure's sorprès per la rebuda.

A les seves ordres, continuem treballant #somMossos pic.twitter.com/pcGzYlK9Yc — Mossos (@mossos) October 17, 2017

Així hem rebut al Major Trapero

Som allò que volem ser#somMossos pic.twitter.com/F1KxcoI8Qt — Mossos (@mossos) October 17, 2017

"Sempre hem treballat amb lleialtat Govern i a l'autoritat judicial, diguin el que diguin". Així s'ha pronunciat el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, davant dels agents que al complex central de Sabadell l'han ovacionat en la seva arribada després de la compareixença a l'Audiència Nacional espanyola per un suposat delicte de sedició. Trapero s'ha agafat amb sorpresa la mostra de suport dels membres del cos i ha assegurat: "No són moments fàcils però continuarem". En un moment en què els Mossos d'Esquadra es veuen qüestionats per l'unionisme per la seva suposada passivitat l'1-O, el major ha insistit que els Mossos estan "construint una de les millors policies del món". I ha reblat: "som una eina per fer millor la vida de la gent".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)