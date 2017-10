Els estibadors protesten davant del «Piolín» en solidaritat amb Sànchez i Cuixart

Els estibadors s'han concentrat aquest migdia davant dels vaixells de la policia espanyola amarrat al port de Barcelona. D'aquesta manera, membres del col·lectiu s'han sumat a l'allau de protestes que aquest matí s'han fet arreu de Catalunya per protestar contra l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i exigir-ne el seu alliberament.Les empreses i comerços han començat a aturar-se aquest dimarts a les 12.00 per protestar per l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium. Ha estat la primera de les reaccions convocades per les entitats sobiranistes com a resposta a la decisió de l'Audiència Nacional, però no l'única del dia. Així, a les 20.00 h també han cridat a fer una concentració amb espelmes a Barcelona per reclamar la llibertat dels presos polítics.

