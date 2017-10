Sànchez i Cuixart fan una crida a la «serenitat» i la «calma» des de la presó

Els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, han transmès aquest dimarts a través dels seus advocats defensors un missatge de “serenitat”, “paciència” i “calma” en les mobilitzacions que estan convocades per demanar el seu alliberament. “Que la gent es mobilitzi si ho vol fer amb civisme, tranquil·litat, pacíficament com sempre ho ha fet Òmnium i l’ANC”, han transmès els advocats de la defensa, que s’han reunit amb ells durant aproximadament una hora al centre penitenciari de Soto del Real on estan en presó preventiva per ordre de l'Audiència Nacional espanyola Les defenses enllestiran entre demà i demà passat el recurs que presentaran davant la Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional on, entre altres, impugnen que els fets siguin competència de l’Audiència Nacional i posen en dubte els atestats que ha utilitzat la fiscalia per demanar l’ingrés a presó.El missatge que els dos presidents han transmès insisteix que el seu empresonament “no canvia absolutament res”. A través de l’advocat de Sànchez, Jordi Pina, el president de l’ANC ha apuntat que “som un poble cívic i pacífic” i que és “fantàstic que tothom es manifesti” però “sempre reiterant el civisme que el poble català ha demostrat en els últims anys de grans mobilitzacions”.“Demano si us plau a tots els ciutadans de Catalunya que tingueu paciència, que el full de ruta marcat és el mateix, no ha de canviar res perquè els jordis estiguin a presó, que tothom ha de mantenir la calma i la serenor, i que la violència no portarà enlloc”, ha dit Pina. Segons l’advocat de Sànchez “la crida a l’actuació pacífica i cívica no pot canviar” i la concentració d’aquest vespre a Barcelona, que “ha de ser de pau”.L’advocada de Cuixart, Marina Roig, ha transmès també un missatge semblant del seu client respecte a les concentracions. “Un missatge de serenor, de calma, de pacifisme, i que ells rebutgen qualsevol tipus de violència i cal mantenir la calma i fer les coses com ells sempre han volgut fer, que és amb civisme i pacifisme”.Tots dos preparen el recurs que impugnarà la competència de la jutgessa de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, per assumir aquest cas i també posarà en dubte els atestats que han servit per fonamentar la petició de presó de la Fiscalia, que “s’han incorporat de forma irregular des del punt de vista processal”. “No estem d’acord que els fets siguin constitutius d’un delicte de sedició, i que no existeix risc de fuga de destrucció de proves o de reiteració delictiva per fonamentar el seu ingrés a presó”, ha dit Pina.Pina ha assegurat que tots dos estan junts al mòdul d’ingressos del centre penitenciari i després passaran al mòdul 4. Segons Pina, Sànchez està “bé, amb seguretat, confiança i esperant a superar aquesta situació”.

