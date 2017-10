Una vintena d'eurodiputats denuncien l'empresonament de Sànchez i Cuixart a Brussel·les

«Freedom for Catalan political prisoners», concentració al Parlament Europeu. Vídeo: Delmi Álvarez https://t.co/tZW26bshRH pic.twitter.com/AULdSOCMmF — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2017

Concentració davant del Parlament Europeu Foto: Delmi Álvarez

"Cal calmar la situació"



La presidenta de l'Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica, Gabriele Zimmer, afirma en declaracions a l'ACN després de la concentració que no està "contenta" per l'empresonament dels líders catalans perquè el govern de Madrid i les institucions de l'Estat "haurien d'haver evitat tot el que pogués escalar la situació".

Els eurodiputats Jordi Solé, Ivo Vajgl i Ramon Tremosa a la manifestació en contra de l’empresonament de Sànchez i Cuixart. Foto: ACN

Prop d'una vintena d'eurodiputats de diversos països i grups polítics s'han concentrat aquest dimarts a l'entrada principal del Parlament Europeu, a Brussel·les, per protestar contra l'empresonament dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Sostenint cartells amb la imatge dels dos líders i el missatge en anglès 'llibertat pels presos polítics catalans", els concentrats han reivindicat l'alliberament de Sànchez i Cuixart. Després dels eurodiputats, han agafat el relleu diverses persones convocades per l'ANC de la capital belga, que han lluït també cartells de denúncia i estelades.Entre els diputats que han assistit a les portes del Parlament Europeu aquest dimarts al migdia per la protesta hi ha polítics dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), els liberals (ALDE), els Verds/ALE o l'Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica (GUE/NGL).Un d'ells és l'europarlamentari i exministre d'Exteriors eslovè Ivo Vajgl, d'ALDE. Vajgl afirma a l'ACN que tem que el govern de Madrid "està cometent un error rere l'altre" i està en "conflicte" amb els principis "bàsics" de la democràcia. "Si en algun país del món, algú empresonés els líders de manifestacions pacífiques cridaríem que s'estan vulnerant drets humans", afirma. "El mateix s'aplica a Espanya", afegeix. Segons Vajgl, l'empresonament "és una molt molt mala manera [de reaccionar]". "En lloc d'acceptar l'oferta d'un diàleg obert i just, el govern espanyol fa ús de la repressió i pensa en més mesures repressives", lamenta l'eurodiputat. L'eslovè considera que "no és un problema d'Espanya", sinó "un problema creixent en la democràcia Europea".Per la seva banda, el flamenc Mark Demesmaeker (ECR), que també ha assistit a la concentració, assegura que Espanya ha creuat una "nova línia vermella" amb l'empresonament de Sànchez i Cuixart. "No pot ser considerat un fet criminal", afirma sobre les manifestacions pacífiques. "Pots esperar que això passi a Turquia o a Rússia però no a la Unió Europea", diu Demesmaeker a l'ACN. "Espanya no està respectant la democràcia i els drets humans", denuncia l'eurodiputat. Demesmaeker recorda que ell va veure amb els seus propis ulls "la violència policial" de l'1 d'octubre, ja que era a Catalunya pel referèndum. Lamenta també que davant dels darrers esdeveniments la Comissió Europea "es mantingui en silenci". "Estic decebut i enfadat", sentencia."Ara tenim una situació molt complicada entre Catalunya i el govern espanyol i cal calmar la situació", afegeix. En aquest sentit, fa una crida a Madrid perquè trobi "solucions polítiques" i la manera d'iniciar un "diàleg" amb Catalunya. "Hem vist la protesta d'ahir a la nit arran de la detenció dels dos líders de la societat civil i la gent entén que la situació està escalant", explica l'alemanya, que insisteix en el fet que no es "necessita" més escalada.A banda d'eurodiputats estrangers, no hi han faltat els catalans d'ERC Jordi Solé i Josep Maria Terricabras, el del PDeCAT Ramon Tremosa i el d'ICV Ernest Urtasun. Josep Maria Terricabras afirma a l'ACN que les detencions de Sànchez i Cuixart són "un atac terrible" a la llibertat d'expressió i a la llibertat de manifestació. A més, el polític indica que a Europa "se sap tot" i que si les institucions europees reaccionen "poc" i amb "lentitud" davant dels esdeveniments és perquè "defensen els estats". Per una altra banda, Jordi Solé indica que és una "vergonya" que hi hagi "presoners polítics" l'any 2017. "Mai hauria pensat que durant la meva vida de ciutadà amb plens drets veuria aquesta situació", admet. En aquesta línia, Solé assenyala que tant Sànchez com Cuixart han estat empresonats pel que "pensen i defensen". "El senyor Rajoy és una incomoditat per a Europa encara que els mandataris no s'atreveixin a expressar-ho", declara.Ramon Tremosa es mostra "content" per les reaccions dels europarlamentaris davant les detencions de Sànchez i Cuixart. Tot i això, explica que "espera" que la Unió Europea deixi de tenir un discurs "segrestat per algunes grans capitals" i que "defensi" valors europeus com ara la llibertat i la democràcia. "Espero que Europa estigui a l'altura dels valors europeus que ha de defensar", afegeix.

