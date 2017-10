ERC, CUP i diversos sindicats aposten per una nova vaga general

L' èxit de la vaga general i l'aturada de país que la va acompanyar el 3 d'octubre ha cristal·litzat com un referent de mobilització contundent, nítida i transversal de la societat catalana. És per això que aquest ha emergit en determinats sectors polítics i socials com una bona experiència a repetir arran de l'empresonament del president de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart. En concret, s'hi han referit favorablement dirigents d'ERC i de la CUP, així com els sindicats que van convocar la vaga del dia 3 es reuniran aquest dimarts per explorar la possibilitat de repetir-ho.Així, el portaveu adjunt d'ERC al Congrés Gabriel Rufián considera que una vaga general seria una mesura "molt i molt adient" per protestar contra els empresonaments. "Cal aturar el país per evitar que ens el robin", ha subratllat en una entrevista a TV3 on també ha asseverat que cal una mobilització perquè "no se sap qui serà el següent: les PAH, els sindicats?". Per al republicà, l'empresonament dels líders d'Òmnium i l'ANC fa que Espanya "s'equipari a Turquia".Al seu torn, la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha defensat la convocatòria d'una vaga general que "podria ser de forma indefinida fins que no alliberin els dos presos polítics que han segrestat i tenen presos a Madrid". També a TV3, la diputada dels anticapitalistes ha defensat alhora que és a mans de la ciutadania decidir com seran les mobilitzacions i ha assegurat també que després de l'empresonament de Sànchez i Cuixart, "el diàleg ja és impossible".Per altra banda, els sindicats que van convocar la vaga del dia 3 es reuniran aquest dimarts a la tarda per explorar repetir la iniciativa. Es tracta de la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), la Intersindical-CSC i la COS, els quals es trobaran també amb altres sindicats, partits -com la CUP o Podem- i entitats -hi estan convidades totes les que integren la Taula per la Democràcia, per exemple-, per explorar conjuntament aquesta iniciativa.En la reunió, es debatrà també quines mobilitzacions més es poden fer -a banda de les que la Taula per la Democràcia haurà decidit convocar en la reunió que té a les 13h-. Sigui com sigui, una eventual vaga general no podria arribar abans de 10 dies -és el termini mínim per presentar el preavís- i hauria d'impulsar-se per motius estrictament laborals. I és que el TSJC ha actuat contra les darreres vagues que la IAC i la Intersindical-CSC havien convocat per aquesta setmana -a l'espera de si calia tornar a aturar el país- i que finalment han desconvocat, en considerar que podien ser polítiques i, per tant, il·legals.

