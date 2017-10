Les vuit «il·legalitats» que ha comès l'Estat amb la repressió de l'1-O

El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha comparegut aquest dimarts després de la reunió del consell executiu per fer un llistat de les vuit "il·legalitats" que, segons el Govern, l'Estat ha comès en relació a l'1-O. Romeva ha encetat el memorial de greuges amb la "persecució judicial" de persones relacionades amb l'operatiu del referèndum , la majoria d'elles vinculades a la conselleria d'Economia, i l'ha continuat amb el "desplegament de policia militar", com la Guàrdia Civil. Un coronel de l'institut armat va ser qui va coordinar el dispositiu de seguretat de l'1-O La tercera presumpta irregularitat es basa en la intervenció financera de la Generalitat , mentre que la quarta, segons Romeva, és la investigació del fiscal general de l'Estat sobre presumptes delictes de sedició "que no existeixen". "Es van perseguir i obrir correus, es van amenaçar mitjans de comunicació, es va confiscar material electoral i es van prohibir actes públics", ha resumit Romeva, amb un missatge dirigit a Europa.El conseller d'Exteriors ha assegurat que la Generalitat "no busca una mediació", sinó que persegueix la manera de fer seure a taula el govern espanyol. "Això ja no és un afer intern", ha ressaltat Romeva, que ha fet notar la "inseguretat jurídica" que es diu dins l'Estat.

