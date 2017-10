​Agustí Alcoberro (ANC): «Puigdemont ha de proclamar d'una vegada per totes la República»

"Ens deien que era impossible la presó, però hem vist massa irregularitats per no preveure aquesta contingència"

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoverro, i el secretari de la Junta d'Òmnium Jordi Bosch, aquest dilluns a Madrid Foto: ACN

"Hem d'elaborar una estratègia guanyadora que passa per anar alhora Parlament, Govern, entitats i mobilització social"

"Qualsevol escenari de diàleg ha de passar evidentment perquè nosaltres fem un pas endavant"

L'exdirector del Museu d'Història de Catalunya Agustí Alcoberro s'ha convertit des del dissabte en vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) . Les tasques que ha assumit s'han multiplicat de cop: ha hagut d'agafar les regnes "de facto" de l'entitat sobiranista després de l'empresonament del president, Jordi Sànchez, juntament amb el d'Òmnium, Jordi Cuixart , acusats d'un delicte de sedició per les protestes davant el Departament d'Economia del 20 de setembre. Alcoberro defensa en una entrevista ambque les entitats no quedaran escapçades per molt que ho intenti l'Estat, i exigeix al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que declari ja la independència.- No. El viatge d'anada a Madrid el vam fer el diumenge al vespre junts. Vam tenir una llarga conversa parlant de previsions de futur, i vam compartir els moments de recés de la jornada d'ahir. Quan se li va decretar la presó provisional va quedar aïllat. L'advocat Jordi Pina i la d'en Jordi Cuixart, la Marina Roig, han estat a la presó per parlar amb ells. El que et puc dir és que tant el dia anterior com el mateix dia estava amb una moral molt forta, amb molta convicció i predisposat a assumir qualsevol de les situacions que pogués trobar.- Els advocats ens deien que, des d'un punt de vista jurídic, era impossible pel tipus d'acusació i el material que es presentava. També érem perfectament conscients de l'abast polític que té aquest procés. Hem vist massa irregularitats per no preveure aquesta contingència. Això explica el perquè tant en Jordi Sànchez com en Jordi Cuixart tenien preparat uns missatges que després hem pogut ensenyar, i vam dissenyar una estructura provisional de funcionament a l'Assemblea.- Em vaig presentar a la Vicepresidència perquè m'ho havia sol·licitat força gent del mateix Secretariat Nacional. Em va semblar que era un moment de fer un pas endavant, i podia assumir aquesta funció si es donava el cas, com efectivament s'ha produït. Hi ha gent que m'ha felicitat però n'hi ha que m'ha donat el condol.- Nosaltres som al costat dels nostres representants. Havia quedat ja clar amb determinades persones amb tasques a l'administració, però encara ha de quedar més clar amb les persones que han assumit responsabilitats en les entitats ciutadanes. També ens sembla clar que el procés en què hem entrat és irreversible i només faltaria un final que és la República catalana. Dijous passat el Secretariat Nacional ja va aprovar per unanimitat demanar al Govern i el Parlament que aturessin la suspensió de la declaració d'independència i que s'apliquessin ja els resultats del referèndum de l'1 d'octubre.- És evident que hem d'elaborar una estratègia guanyadora que passa per anar alhora el Parlament i el Govern amb les entitats i la mobilització social. Aquesta proclamació d'independència haurà d'anar acompanyada d'una forta mobilització social perquè pugui fer-se efectiva.- L'aturada de país que vam fer el 3 d'octubre va tenir un èxit espectacular. Potser no se n'ha parlat prou. Efectivament, hem de pensar en una aturada de tipus general. La paraula vaga general probablement té unes connotacions de classe. Una aturada de país ens concerneix a tots, tant els treballadors assalariats, com els autònoms, els empresaris, els jubilats i els estudiants.- S'ha d'anar analitzant dia a dia. És evident que la marxa cap a la República catalana no és fàcil, i topa amb la incomprensió i l'actitud hostil de l'Estat, cosa que d'altra banda era previsible. Caldrà arribar al nivell d'intensitat que calgui.- Ha d'anar en la línia de proclamar d'una vegada per totes aquesta República catalana i, per tant, el resultat del referèndum, que es va donar en un context excepcional, pugui esdevenir una realitat institucional i política.- Qualsevol escenari de diàleg ha de passar evidentment perquè nosaltres fem un pas endavant i portem la situació al nivell de la declaració d'independència.- Sembla que l'estat espanyol ha embogit, i la seva qualitat democràtica està caient en picat. Estan en joc drets fonamentals com la llibertat de manifestació, que és el que es qüestiona en aquest cas. Hi ha una gran dificultat per entendre el que és Catalunya com a societat. Que hi pugui haver entitats com l'ANC o Òmnium que mobilitzen a centenars de milers de persones, que s'autofinancen i que tenen una gran capacitat de decisió per ells és impossible d'entendre-ho. Això els porta a haver decidit la detenció dels presidents creient que és una manera d'escapçar-les, quan tots som necessaris però ningú imprescindible, i això vol dir que sempre tindrem relleu. Aquells que hàgim de ser substituïts per causa de repressió sempre hi haurà algú disposat a agafar el nostre lloc.

