La jutge que ha empresonat Sànchez i Cuixart, germana de la interventora general de l'Estat

Carmen Lamela Foto: Youtube

Carmen Lamela, la jutge instructora de l'Audiència Nacional espanyola que ha empresonat Jordi Sànchez i Jordi Cuixart , és germana de la interventora general de l'Estat, María Luisa Lamela. L'actual interventora ha ocupat diversos alts càrrecs de l'administració estatal després de ser cap de gabinet del socialista Joaquim Almúnia en la seva etapa com a comissari europeu.Maria Luisa Lamela va prendre possessió del seu càrrec actual a finals del 2016. El nomenament es va produir en el marc d'una renovació dels alts càrrecs del ministeri d'Hisenda, dirigit per Cristóbal Montoro.A més a més, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va ordenar lliurar la medalla al mèrit policial a la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela , uns dies abans que es fes càrrec de la investigació per sedició del president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.Lamela va assumir el cas el dia 25 de setembre, cinc dies després dels escorcolls a la seu del departament d'Economia, que van suposar la investigació contra Sánchez, Cuixart, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la intendent Teresa Laplana. Uns dies abans, Zoido va decidir condecorar-la, amb una medalla que va rebre el passat 2 d'octubre, Dia dels Àngels Custodis, patrons de la policia espanyola.L'any passat, ja se li va lliurar la Creu de Plata del Mèrit de la Guàrdia Civil, després que es fes càrrec de la investigació per una baralla entre guàrdies civils i uns joves a Navarra (Altsasu). En el marc d'aquesta causa, va enviar a presó preventiva quatre joves per un suposat delicte de terrorisme i ja fa gairebé un any que estan entre reixes.Altres casos importants que han passat per la taula de Lamela són el cas Bancaja, per uns crèdits suposadament irregulars de 520 milions d'euros; el cas Abengoa, per les indemnitzacions milionàries que van cobrar els directius quan la bancarrota era imminent, i la investigació contra l'expresident del Barça, Sandro Rosell, que encara està en presó preventiva pel presumpte blanqueig de comissions il·lícites.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)