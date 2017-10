Barcelona suspèn l'activitat institucional per rebutjar la detenció de Sànchez i Cuixart

L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant dos dies l'activitat institucional per l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart . L'alcaldessa, Ada Colau, ha llegit un comunicat -subscrit per Barcelona en Comú, ERC, la CUP i el grup Demòcrata- en el qual ha criticat "l'existència de presos polítics", que ha recordat que "no tenen cabuda en l'actual Unió Europea". El PSC, que ha donat suport a l'aturada de dos dies, no ha validat el conjunt del text i, en conseqüència, no l'ha subscrit. Al seu torn, el PP i Ciutadans han rebutjat la proposta de suspensió de l'activitat de l'Ajuntament i tampoc han donat suport al comunicat dels grups municipals.Colau, en nom dels grups signants de la resolució, ha mostrat la "solidaritat" de l'Ajuntament amb Sànchez i Cuixart. L'alcaldessa ha subratllat la "defensa" del dret a la llibertat d'expressió i manifestació, i ha expressat el rebuig a la "judicialització de la vida política" a Catalunya. "Exigim una efectiva separació de poders", ha apuntat Colau. Per això, els grups firmants reclamen l'alliberament dels presidents de l'ANC i Òmnium, i la necessitat que "s'obrin vies de diàleg per resoldre conflicte". L'Ajuntament ha fet una crida als ciutadans a "defensar pacíficament els drets i les llibertats".

