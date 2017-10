Puigdemont oferirà dijous una última oportunitat de «diàleg sense condicions» a Rajoy

Primera reunió del Govern des de l'empresonament de Jordi Sànchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), i Jordi Cuixart, líder d'Òmnium Cultural, i després de l'ultimàtum de Mariano Rajoy previ a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució . Segons el conseller de la Presidència, Jordi Turull, la Generalitat s'ha encarregat d'obrir una porta "sincera" al diàleg, i ha constatat que a la Moncloa "miren en la direcció contrària". "Ara hi ha més repressió que la setmana passada", ha apuntat Turull, que ha carregat contra la "humiliació" que es vol fer dels Mossos d'Esquadra."Els responsables de els clavegueres de l'Estat campen per on volen, se'ls ha premiat i se'ls ha promogut", ha indicat, al mateix temps que ha traçat un context d'intimidació a les empreses catalanes. "S'ha imposat l'abans pobra que trencada", ha assenyalat Turull. "Volen seure a parlar? Sí o no?", ha apuntat sobre la resposta a Rajoy que s'ha d'enviar dijous a la Moncloa. Ha manifestat que el diàleg serà "sense condicions".Segons el portaveu, perquè existeixi el diàleg hi ha d'haver dues parts. "Ni plegarem veles ni restarem contemplatius", ha assegurat Turull en referència a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. "Nosaltres tenim un compromís molt clar amb els ciutadans des de l'1-O", ha destacat el dirigent nacionalista.Bona part del Govern, ha indicat Turull, ha versat sobre la carta enviada per Puigdemont i la resposta de Rajoy, juntament amb la decisió de l'Audiència Nacional d'empresonar els líders del sobiranisme civil. "Estem assistint a un nou episodi de vergonya democràtica per part de l'Estat. Dues persones innocents han estat empresonades per un tribunal incompetent a causa d'un delicte inexistent", ha apuntat. L'Audiència Nacional és "hereva" del franquisme, segons Turull, i està generant "presos polítics. "Aquesta injustícia l'estan patint les seves famílies, i donem suport a totes les mobilitzacions en defensa dels drets i les llibertats", ha apuntat el portaveu.Turull ha volgut fer una crida a la "serenor". "El millor homenatge és que aquestes mobilitzacions seran multitudinàries. Sobretot, no caiguem en les provocacions de diversos estaments de l'Estat", ha assegurat el conseller. "Han empresonat dues persones que des de sempre han militat en el pacifisme, hi ha unes conviccions al darrere que marquen les seves decisions", ha ressaltat el dirigent nacionalista.Cuixart i Sànchez ja han passat la nit a la presó de Soto del Real acusats d'un delicte de sedició per les mobilitzacions davant la seu de la conselleria d'Economia del 20 de setembre, quan la Guàrdia Civil s'hi va personar per buscar documentació relacionada amb el referèndum. Els arguments de la jutge instructora per acordar l'empresonament de Sànchez i Cuixart es basen en el risc de fuga, el risc de reiteració delictiva i l'"alta probabilitat" de destrucció, alteració o ocultació de proves.En aquest sentit, Lamela al·lega que davant "la rellevància de la gravetat del delicte i de les penes aparellades" podrien tenir la temptació de fugir. I destaca que fa un mes Sànchez i Cuixart es van "alçar" com a "principals promotors i directors" de les concentracions, i que també van negociar amb els guàrdies civils "encoratjant i dirigint l'acció dels congregats" entre la Gran Via i la Rambla Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)