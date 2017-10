​El PP insisteix en la seva aposta per il·legalitzar partits independentistes

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha obert la porta a la il·legalització de partits independentistes i afirma que és una opció que "es podria plantejar". "La independència no és positiva i hem de plantejar fins a quin punt hem de limitar els projectes rupturistes i ruïnosos per a la nació i per a les comunitats autònomes", ha manifestat. Casado apunta que d'altres constitucions com la portuguesa, l'alemanya i la francesa ja inclouen articles en aquesta línia.Casado ha coincidit en el mateix acte amb el ministre de Justícia, Rafael Catalá que, en canvi, no s'ha pronunciat en aquesta línia. D'altra banda, el vicesecretari del PP ha afirmat que l'empresonament del president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart, no ha "d'encendre". Segons Casado, la jutgessa Carmen Lamela va,rendre aquesta decisió "en el marc de la separació de poders i la independència judicial".El vicesecretari de Comunicació ha posat sobre la taula la possibilitat d'il·legalitzar partits independentistes. Com ja va fer alguns dies, afirma que és una reflexió a títol personal però no amaga la seva intenció que sigui una opció a plantejar. "Hi ha països democràtics que no permeten partits que vagin en contra de la configuració de la nació i he dit que això es pot plantejar", ha apuntat.Ha fet les declaracions després d'assistir a un esmorzar informatiu amb intervenció del ministre de Justícia, Rafael Catalá que, en canvi, no s'ha mostrat tan favorable a aquesta opció. Catalá s'ha decantat per defensar "el pluralisme polític i la llibertat d'expressió" però deixant clar que els plantejaments dels partits "no siguin contraris a la Constitució".Casado ha afirmat que l'empresonament de Sànchez i Cuixart no s'ha de traduir als carrers. "Quan la llei es compleix, el carrer no s'ha de per què encendre", ha assegurat Casado en declaracions als mitjans. Pel dirigent popular, el què crearia una "inseguretat tremenda és que algunes persones estiguessin sobre la llei". Segons Casado, la jutgessa Carmen Lamela va prendre aquesta decisió "en el marc de la separació de poders i la independència judicial" i, en aquest sentit, ha afegit que el PP respecta les decisions judicials i que es demostra que "la justícia és igual per a tothom"."Malgrat el què deia Puigdemont a la seva carta, el govern no incideix ni valora ni pressiona el poder judicial. Això passa en un altre tipus de sistemes polítics que no són democràcies consolidades com l'espanyola", ha assenyalat Casado en declaracions als mitjans. Per a Casado, la interlocutòria de la jutgessa "detalla tot el que succeir durant els registres de la conselleria d'Economia i tot el risc que es va sotmetre als funcionaris públics i població civil", ha continuat.Segons Casado, el PP "ha vingut avisant que esperàvem seny i sentit comú perquè s'estava fracturant i empobrint la societat" i perquè "aquestes il·legalitats tenen repercussions penals en democràcies consolidades amb un estat de dret i poder judicial independent".

