Fachin: «Els socialistes estan sent la crossa imprescindible de la repressió del PP»

El líder de Podem Catalunya. Foto: Sara González

"Senyor Iceta, comparteix el total replegament del PSOE amb Mariano Rajoy? És fàcil respondre: sí o no. Ha de dir clarament de quin costat està". El líder de Podem Catalunya i diputat de Catalunya Sí que es Pot, Albano Dante Fachin, ha interpel·lat directament els socialistes catalans perquè considera que després de la violència policial de l'1-O i de l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, el PSC no pot seguir avalan l'estratègia de Pedro Sánchez. "El partit socialista està sent la crossa imprescindible de la repressió del PP", ha sentenciat.Fachin ha advertit els socialistes que és "difícil interlocutar" amb un partit que "el jutge Velasco defineix com una organització criminal" i ha recordat que ara el PSOE ha ajornat "sine die" la petició de reprovació de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. Fachin ha demanat, a més, la dimissió del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dimarts ha negat que hi hagi "presos polítics" i ha tornat a considerar "proporcionades" les càrregues policials que a l'1-O van provocar prop d'un miler de ferits.Segons el líder de Podem Catalunya, l'Estat espanyol està utilitzant Cuixart i Sànchez com a "bocs expiatoris" perquè la gent "tingui por" de manifestar-se i de sortir al carrer. Per combatre-ho, ha dit, caldrà que la societat es mobilitzi a partir d'ara.Davant d'aquesta situació, el portaveu adjunt de Catalunya Sí que es Pot ha instat el Parlament a donar una "resposta plural" tot i que no ha concretat el com. "Hi ha una enorme majoria de la societat catalana que està d'acord amb què cal refusar allò que es vol imposar des de l'Estat", ha argumentat. Ha negat, però, que la seva proposta sigui aixecar la suspensió de la declaració d'independència. "Tenim moltes diferències amb Junts pel Sí i la CUP però hi ha coses que es poden compartir", ha dit Fachin, que ha posat com a exemple el procés constituent. De fet, aquest dilluns el líder dels "comuns", Xavier Domènech, va posar sobre la taula una proposta per traçar una "agenda constituent" en els pròxims mesos.

