Concentracions de protesta arreu del país per l'empresonament de Sànchez i Cuixart

Concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona Foto: Adrià Costa

Membres del Govern durant la concentració a la plaça de Sant Jaume Foto: Adrià Costa



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a plaça de Sant Jaume Foto: Adrià Costa

Concentració a Vic en suport als detinguts. Foto: Albert Alemany





Concentració a Sabadell en suport a Sànchez i Cuixart. Foto: Juanma Peláez

Concentració a la plaça Major de Vic, aquest dimarts al migdia.

VIDEO Milers de sabadellencs en la concentració de suport a Cuixart i Sànchez https://t.co/QK8NZMWXm8 pic.twitter.com/Pe8tcfAibf — NacióSabadell (@NacioSabadell) 17 d’octubre de 2017

El Mercat de Vic es paralitza per demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart https://t.co/PNjxS9T21r #Osona pic.twitter.com/nIrY3EJDJ3 — Osona.com (@osona) 17 d’octubre de 2017

Les empreses i comerços han començat a aturar-se aquest dimarts a les 12.00 per protestar per l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart . És la primera de les reaccions convocades per les entitats sobiranistes com a resposta a la decisió de l'Audiència Nacional, però no l'única del dia. Així, a les 20.00 h també han cridat a fer una concentració amb espelmes a Barcelona per reclamar la llibertat dels presos polítics.Aquesta aturada ja va ser la primera reacció a les agressions policials que van tenir lloc l'1 d'octubre. L'endemà del referèndum, es van produir concentracions al migdia davant d'ajuntaments, centres de treball i places d'arreu de Catalunya. Una de les més multitudinàries va ser la convocada a la plaça d'Universitat pels estudiants que havien ocupat el rectorat de la UB.Com en aquella ocasió, diverses institucions s'han sumat a l'acció, com els membres del Govern, que es trobaven reunits en el consell executiu a Palau de la Generalitat precisament per estudiar quina resposta donen a aquests empresonaments. El president, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers han interromput les deliberacions i s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume, que ha esdevingut l'epicentre de la protesta, ja que s'ha omplert espontàniament per desenes de ciutadans, que clamaven per la "llibertat dels presos polítics" o contaven "L'Estaca". També hi han sigut presents l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau -que també ha llegit un comunicat de la majoria dels grups -, membres de l'equip de govern municipal com el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, regidors del PDECat, ERC i la CUP o representants de l'ANC, Òmnium i els grans sindicats.Així, el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha defensat que, malgrat els empresonaments, "hi ha d'haver diàleg", ja "caldrà acabar dialogant". Tot i això, també ha avançat que a les 13h es reuneix la Taula per la Democràcia per estudiar quina resposta donar a aquests fets, la qual ha de passar per "mobilitzacions sostingudes, clares i rotundes", sense "descartar res". No ha volgut mullar-se, per tant, en si caldria convocar una vaga general.Igualment, el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha carregat contra "deriva autoritària del PP" amb què ha castigar "una expressió cívica i democràtica" com la del 20 de setembre. Així, ha alertat que els populars volen "que la societat de Catalunya fracturi la seva cohesió" i es baralli internament, motiu pel qual ha demanat respondre amb "civisme, pau i saber manifestar-se i no caure en provocacions", a una "reacció amb seny i capacitat d'integrar", més enllà de l'horitzó nacional de cadascú.Pel que fa a l'acció del vespre, l'ANC i Òmnium han convocat una concentració amb espelmes a l'avinguda de la Diagonal, des de passeig de Gràcia fins a plaça de Francesc Macià. Aquesta mobilització substitueix la inicialment convocada, que eren concentracions silencioses davant de les quatre delegacions i subdelegacions del govern espanyol a Catalunya. Fora de Barcelona, però, algunes entitats i comitès de defensa de la República també han cridat a reaccionar en diverses ciutats i pobles.De fet, tindran lloc diverses concentracions fins i tot fora de Catalunya. Així, a les 12.30 h n'hi ha una de convocada a la plaça de Luxemburg de Brussel·les, a les 17.00 h una davant la Comissió Europea a Berlín, a les 18.30 una a l'ambaixada espanyola de Budapest, i a les 19.00 h davant l'ambaixada de l'estat espanyol a Londres.

