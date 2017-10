Albiol demana a Trapero que deixi de ser major dels Mossos

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, al Parlament Foto: Sara González

El líder del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, considera que el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, faci "un pas al costat" després que la jutgessa de l'Audiència Nacional l'hagi deixat en llibertat però amb la retirada del passaport i havent de comparèixer cada 15 dies al jutjat. "Els Mossos no poden viure en aquesta situació de falta de confiança professional que està patint el cos", ha sentenciat Albiol.El dirigent popular ha precisat que això no vol dir que Trapero hagi de plegar del cos policial sinó que es retiri de les atribucions de màxim responsable de la policia i se'l pugui restituir quan acabi el procés judicial. "Respectem la presumpció d'innocència, però no pot estar dirigint els Mossos una persona a la qual se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar cada 15 dies al jutjat", ha argumentat. "Que Trapero actuï com a policia i no com a polític", ha afegit.Pel que fa a l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Albiol ha assegurat que no són "presos polítics" perquè no n'hi ha ni a Catalunya ni a Espanya i perquè ells "no són polítics, no els ha votat ningú i no són representants" del poble. "No s'empresona ningú per les seves idees, sinó pels seus fets", ha etzibat. De fet, Albiol ha considerat que el fet que estiguin a presó és "una mesura d'exemple per al conjunt de la societat catalana" perquè "ningú està per sobre de la llei".Albiol ha considerat que "tothom es pot manifestar en llibertat però no obstaculitzar l'acció de la justícia, l'escenari que, segons ell, es va donar el passat 20 de setembre a les portes de la conselleria d'Economia. "Tu pots fer un míting al mig del carrer, però no pots enfilar-te en un cotxe de la Guàrdia Civil i adreçar-te als manifestants", ha detallat. A més, ha denunciat que Cuixart "fa tres setmanes va assaltar un cotxe patrulla de la Guàrdia Urbana de Badalona per buidar el seu interior".El líder dels populars a Catalunya ha tornat a insistir en la necessitat de prohibir programes electorals favorables a proclamar la independència de Catalunya.

