Pascal: «La gent va votar independència, el mandat no té matisos»

Marta Pascal en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha assegurat aquest dimarts que l'1-O "la gent va votar independència" i que, per tant, "el mandat no té matisos". Pascal, en una entrevista a TV3, ha insistit que ara cal "escoltar el Govern" -reunit en aquests moments- i posar-se d'acord per trobar la millor manera de convertir Catalunya en un Estat. En tot cas, però, no correspon al Parlament -segons la dirigent nacionalista- votar sobre la independència, perquè això ja ho va fer la ciutadania en referèndum."No ens volem moure de la determinació del mandat dels ciutadans", ha indicat la dirigent nacionalista, que ha volgut posar de manifest que no hi ha "ningú a l'altra banda" a l'hora de dialogar. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va enviar una carta a Mariano Rajoy ahir al matí per situar un termini de negociació de dos mesos , pensant també en una hipotètica mediació internacional. La resposta, però, va arribar ràpid: empresonament per sedició de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.Al llarg dels últims dies, Pascal i el president del PDECat, Artur Mas, han participat en totes i cadascuna de les reunions rellevants que ha fet Puigdemont per vehicular el mandat de l'1-O. El president va decidir deixar en suspensió la declaració de la independència, avalat en tot moment per la cúpula nacionalista, i hi ha sectors sobiranistes que han atribuït a la coordinadora general i a Mas una hipotètica pressió per celebrar eleccions . Pascal ho ha negat i ha indicat que la celebració de nous comicis no està damunt la taula.

