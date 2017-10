Transhumància i protesta, entre les cinc propostes per al cap de setmana

19:50 PRIMÍCIA La junta de portaveus reclamarà dilluns la llibertat dels «presos polítics» Sànchez i Cuixart. JxSí i la CUP registren un text on s'exigeix aturar també el procés contra Trapero i "que s'aturi la repressió i la vulneració de drets i llibertats fonamentals que estan portant a terme les institucions de l'estat espanyol".

19:44 Juncker tanca files amb l'estat de dret i elogia el paper de la monarquia espanyola. El president de la Comissió Europea destaca la "bonica visió" de trobar-se Oviedo ple de banderes espanyoles abans de l'entrega de premis Princesa d'Astúries que també reben Antonio Tajani i Donald Tusk.

19:43 24 premis Nobel demanen «mediació i negociació» en el conflicte entre Catalunya i Espanya. En una carta oberta denuncien les escenes de violència i "brutalitat policial" de l'1-O.

19:25 140 treballadors de la UE reclamen a Juncker que condemni la violència de l’1-O. Els funcionaris expressen "tristesa" per la resposta de la CE i "vergonya" per l'ús "desproporcionat" de la força per part de la policia espanyola.

19:00 Anonymous anuncia un ciberatac massiu en defensa de Catalunya per aquest dissabte 21 d'octubre. Els hacktivistes mantenen viva la #OpCatalunya que van iniciar a mitjans de setembre i avisen de noves accions per demà. Per Mercè Molist.

18:48 Les cassolades, ara també amb el teu «smartphone» . «Cacerolapp» és una aplicació per a mòbil que et permet escollir entre diferents estris per fer el màxim de soroll possible durant els vespres de protesta.

18:22 TRIBUNA OBERTA «La revolució assenyada», l'article d'opinió de Sergi Tarrés.

18:10 L'Ajuntament de Sitges transfereix 500.000 euros a la banca ética. El consistori assegura realitzar aquesta acció "en rebuig de l’empresonament dels presidents d’ANC i Òminum Cultural i la possible implementació de l’article 155.

18:01 L'Ajuntament d'Argentona ha anunciat que retirarà els seus fons del Banc Sabadell i CaixaBank. El consistori ha iniciat els tràmits per retirar 2,25 milions d'euros del Banc Sabadell i 555.000 euros de CaixaBank. Transferirà aquestes quantitats als comptes que té a Triodos Bank, entitat de banca ètica amb la qual opera des de l'abril del 2016.

17:54 CANAL MADRID Discrepàncies pel ritme del 155: la data de les eleccions tensiona el bloc unionista; anàlisi de Roger Pi de Cabanyes.



17:07 ÀUDIO Filtren la segona declaració de Trapero: «L'atestat de la Guàrdia Civil sobre l'1-O és en gran part fals». El major dels Mossos d'Esquadra defensa davant l'Audiència Nacional espanyola que el cos va "canviar els horaris dels agents per tenir el màxim de gent".

16:55 El Ple de Santa Maria de Palautordera declara Enric Millo persona no grata i exigeix l'alliberament de Sànchez i Cuixart. Consideren el delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, com a un dels principals responsables de l'actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols el passat 1 d'octubre. Per Jordi Purtí.



16:13 ÚLTIMA HORA L'Audiència Nacional investiga les trucades entre Trapero, Sànchez i Cuixart. La jutge Carmen Lamela ordena identificar els números del major dels Mossos, la intendent Teresa Laplana i els presidents de les entitats sobiranistes.

16:01 CCOO de Catalunya demana evitar "boicots" per no perjudicar l’economia i l’ocupació. El sindicat fa una "crida a la responsabilitat" a les institucions i als agents econòmics i socials per evitar "portar el conflicte al món del treball".



16:00 El PP responsabilitza l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada de les càrregues policials de l'1-O al municipi. Josep Lluís Javaloyes demana la dimissió de Gil Ariso per ser "el màxim responsable dels fets succeïts l'1 octubre als col·legis del municipi".

16:00 L'ACM defensa l'escola catalana davant les afirmacions d'adoctrinament del PP i C’s. El món local reivindica que "el municipalisme seguirà construint una escola de qualitat" i rebutja qualsevol acusació "d'aquells que no poden acceptar la solidesa del sistema educatiu català".



15:33 ERC i PSC trenquen el pacte de govern a Vacarisses després de l'aval del PSOE a l'aplicació del 155 a Catalunya. Les dues regidores socialistes han comunicat a l'alcalde, el republicà Toni Massana, que abandonen el govern, que ara queda en minoria.

15:05 Banc Sabadell és l'empresa que més cau a l'Ibex-35 en un dia estable a la borsa. L'entitat que va iniciar els trasllats de seus cau un 2,01% a les 12.30 en una jornada de retirada d'efectius convocada per l'ANC i Òmnium en què La Caixa també perd un 0,82%. Per Roger Tugas.

15:02 ÚLTIMA HORA La Guàrdia Civil marxa del CTTI després d'un registre per localitzar correus dels Mossos sobre l'1-O. El jutge ha ordenat que recopilin informació sobre la "inacció" dels Mossos durant el referèndum.



15:02 El PSC avisa que «no donarà un xec en blanc al PSOE» per a l'aplicació del 155. “Si el PSOE està parlant amb el PP, s’haurà de veure quin acord pren el Consell de Ministres, i a partir d’aquí, quin suport li dona el PSOE i què acorda el PSC”, afirma Romero.

14:52 El govern espanyol torpedina la comissió que investiga la violència policial de l'1-O. Íñigo Méndez de Vigo, portaveu de l'executiu estatal, anuncia que recorreran la decisió de la Generalitat al Tribunal Constitucional.

14:38 La Guàrdia Civil interroga responsables de mitjans de comunicació per l’1-O. El director d'"El Punt Avui" assegura que els agents s'han interessat per saber com es va contractar la campanya del referèndum i l'editor del digital "directe!cat" es nega a declarar.

14:25 LA VEU DE NACIÓ «El cop d'estat», l'article del subdirector de NacióDigital, Ferran Casas.

14:07 El govern espanyol evita concretar la data de les eleccions a Catalunya. El ministre Méndez de Vigo prioritza "restaurar la legalitat" i" aconseguir la neutralitat de l'administració autonòmica".

14:06 Rajoy: «Hem arribat a aquesta situació perquè han volgut que arribéssim a aquesta situació». El president espanyol evita, des de Brussel·les, confirmar que al gener hi haurà convocatòria electoral o que s'intervindrà TV3.

13:58 El PDECat convocarà una assemblea per decidir si trenca l'acord amb el PSC a Terrassa. El portaveu del grup municipal assegura que estan "ofegats" per les decisions del PSOE i dels socialistes catalans envers Catalunya. Miquel Sàmper remarca que la subsistència del pacte de govern a la ciutat depèn, en bona part, de la posició que adopti l'alcalde.

13:48 L'AMI convoca una reunió extraordinària de l'executiva per aquest dissabte. Preveu fer un anàlisi de la situació política i es posarà sobre la taula la idoneïtat de convocar noves accions pels pròxims dies.

13:47 El director dels Mossos: «No deixarem que ningú qüestioni la nostra professionalitat». Pere Soler assegura que la policia catalana no renunciarà als seus "valors" en l'obertura del curs a l'Institut de Seguretat Pública. Per Isaac Meler.

13:41 Les càrregues policials de l'1-O deixen 1.066 ferits: 23 d'ells més grans de 79 anys i dos menors d'11. El Departament de Salut publica un informe amb les dades de ferits entre els dies 1 i 4 d'octubre.

13:39 Un 80% de les pimes catalanes no es plantegen portar la seu social fora del país. Segons una enquesta de la Pimec, un 65% de les petites i mitjanes empreses del país assegura que el debat polític no afecta la seva activitat econòmica. Informa Oriol March.

13:38 El Parlament fixarà dilluns el ple per aixecar la suspensió de la independència. Junts pel Sí i la CUP es plantegen que tingui format monogràfic o bé de debat de política general.

13:35 Junqueras assegura que el Govern està preparat econòmicament per a la independència. El vicepresident del Govern afirma que té lligat com pagar les nòmines públiques, els serveis públics, la supervivència econòmica de Catalunya i aconseguir crèdit per a la Generalitat.

13:33 Barcelona en Comú impedeix que l'Ajuntament de Barcelona declari Felip VI "persona non grata". El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, defensa que aquest posicionament ara és "inoportú".

12:52 Sànchez acusa l'Audiència Nacional de fer una «interpretació extravagant» de la llei. L'escrit de la seva defensa carrega contra la fiscalia i demana substituir la presó per la retirada del passaport o la compareixença periòdica al jutjat.

12:13 Torredembarra declara persones no grates Felip VI, Mariano Rajoy i Juan Ignacio Zoido. El plenari celebrat aquest dijous ha aprovat una moció de la CUP on s'acordava demanar la dimissió del president del govern espanyol i d'altres responsables polítics de l'1-O. Per Jonathan Oca.

12:01 La Federació Espanyola expedienta el Reus per desplegar una senyera gegant. Expedient de caràcter extraordinari perquè pot incórrer en una conducta “de violència, racisme, xenofòbia o intolerància.

11:59 Mayor Zaragoza i la Comissió pel Diàleg es mobilitzen per «evitar el precipici». L'exdirector general de la Unesco participarà en un acte al paranimf de la UB en què es demanarà una sortida negociada al conflicte i "fugir de posicions extremes".

11:59 El Senat validarà divendres vinent l'aplicació del 155. La mesa cambra alta iniciarà els tràmits dissabte mateix i la proposta del govern espanyol la debatran en un comissió formada per 27 parlamentaris en què el PP hi té majoria absoluta.

10:38 ÚLTIMA HORA El PP i el PSOE pacten convocar eleccions a Catalunya el gener. El Consell de Ministres es reunirà aquest dissabte de forma extraordinària per aprovar les mesures derivades del 155.

10:32 VÍDEO El PSOE ja confirma que s'intervindrà TV3. La secretària d'igualtat del partit Carmen Calvo considera que la Generalitat, els mitjans de comunicació i les forces de seguretat "han de ser neutrals".

09:53 El CTTI espera l'arribada de la Guàrdia Civil per buscar correus de l’1-O. Els treballadors esperen a l'interior però els agents, que han de buscar informació sobre la "inacció" dels Mossos durant el referèndum, encara no han arribat.

09:50 Ada Colau reclama al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que renunciï a la via unilateral perquè redueix els consensos. "No donarem suport a una declaració unilateral d'independència, assumeixi la forma que assumeixi", adverteix.

09:49 Ada Colau retreu a Iceta que dugui una xapa a favor del diàleg i vegi "inevitable" l'aplicació del 155. "Si està pel diàleg, no pot estar pel 155", defensa.

09:49 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera que el pacte amb el PSC a l'Ajuntament "funciona molt bé", però creu que no es pot concebre l'aplicació de l'article 155, cosa que podria portar a trencar l'acord de govern de BComú amb els socialistes, segons ha dit als Matins de TV3.



09:22 Junqueras aposta per declarar la independència «el més aviat possible». El vicepresident del Govern rebutja convocar unes eleccions autonòmiques: "Crec que no és la millor manera d'avançar".

09:15 El diputat de la CUP al Parlament Benet Salellas defensa: "La república catalana és l'única possibilitat de defensar-nos dels atacs de l'estat espanyol". Ho ha dit als Matins de TV3.