VÍDEO Què pensava Rajoy sobre els presos polítics fa només quatre mesos?

11:43 L'Ajuntament de Barcelona suspèn l'activitat institucional aquest dimarts i dimecres, segons s'ha decidit en Junta de Portaveus en protesta per l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La decisió suposa cancel·lar les sessions de les quatre comissions municipals previstes entre aquests dos dies.

11:42 El PP insisteix en la seva aposta per il·legalitzar partits independentistes. "Es podria plantejar", segons el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado.

11:27 Manresa comença a retirar les plaques franquistes del Ministerio de la Vivienda. Després d'haver-ho notificat a tots els propietaris dels habitatges on encara hi queden plaques, operaris de la brigada municipal ha iniciat els treballs per treure definitivament aquests elements del paisatge urbà.

11:37 Albano Dante Fachin: "El partit socialista és la crossa imprescindible de la repressió del PP. Cal dir-ho clar. El PSC ha de donar explicacions: senyor Iceta, comparteix aquest total replegament amb el govern de Rajoy?"

Albano Dante Fachin, ensenyant una foto de Sánchez i Rajoy. Foto: Sara González.

11:25 La mesa del Parlament no ha pres cap decisió sobre el proper ple, informa Sara González. Es manté que la junta de portaveus es reunirà, previsiblement, dilluns de la setmana que ve.

11:03 La Diputació de Girona suspèn el Ple d'avui en protesta pels empresonaments de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

10:52 El líder del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, demana a Trapero que deixi el càrrec de major dels Mossos.

10:36 El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián crida a la vaga general per l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Afirma que l'entrada dels líders sobiranistes a la presó suposa "definitivament la fi de l'estat de dret a l'estat espanyol".

10:27 El Comitè de Defensa del Referèndum (CDR) manté la concentració davant de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona aquest dimarts, a les 19 h. L'objectiu és oferir una alternativa a la gent que no pot anar a Barcelona.

10:26 VÍDEO INÈDIT Així va votar Jordi Cuixart l'1-O a Sabadell. El president d'Òmnium va dipositar el seu vot a l'Escola Industrial, juntament amb l'alcalde, Maties Serracant, i l'exalcalde, Juli Fernàndez.

10:13 Pablo Iglesias acusa el PP i el govern espanyol de destruir la democràcia: "Corruptes del PP lliures; independentistes catalans presos". Corruptos del PP libres. Independentistas catalanes presos. El PP y su Gobierno están destruyendo la democracia española #Noennuestronombre — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 16 d’octubre de 2017

10:12 L'Íbex 35 torna a obrir en negatiu per la crisi política entre Catalunya i l'Estat. La prima de risc es manté en els 120 punts i amb una rendibilitat de l'1,5% en el bo a deu anys.

10:07 La líder del Plaid gal·lès veu "vergonyós" i "horrible" l'empresonament de Cuixart i Sànchez. Leanne Wood lamenta que hi hagi "presoners polítics a Europa".

10:03 Josep Mayoral demana la dimissió de Mariano Rajoy per les detencions de Sànchez i Cuixart. L'alcalde de Granollers (PSC) diu que "acusar de sedició als líders de les mobilitzacions més massives i pacífiques que s’han vist mai a Catalunya és un absolut despropòsit".

09:46 El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va ordenar lliurar la medalla al mèrit policial a la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, uns dies abans que es fes càrrec de la investigació per sedició del president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

09:41 L'Ajuntament de Barcelona suspèn la Comissió de Drets Socials que havia de començar a les 09.30 h en resposta a l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El consistori celebrarà una Junta de Portaveus per decidir sobre les altres tres comissions previstes entre aquest dimarts i dimecres.

09:36 Enric Millo adverteix a Carles Puigdemont que, si desaprofita la darrera oportunitat per comunicar que no ha declarat la independència, "efectivament el govern d'Espanya no tindrà cap altre remei" que activar l'article 155 de la Constitució. Millo assegura que les mesures que s'adoptin a partir de llavors "tindran com a objectiu garantir la vigència de l'autogovern de Catalunya".

09:29 Enric Millo considera que Carles Puigdemont no va contestar el requeriment de Mariano Rajoy. Segons Millo, "si el contesta, canvia tot", i és que si diu que no ha declarat la independència "queda oberta la porta al diàleg".

09:25 Enric Millo afirma que "no sap ningú" si Catalunya és independent. "No creu que tenim dret a saber si som una comunitat autonòma o una república independent?", es pregunta.

09:25 Enric Millo afirma que està treballant "per tots els canals" perquè Carles Puigdemont comuniqui a Mariano Rajoy que el 10 d'octubre no es va proclamar la independència de Catalunya.

09:20 Enric Millo responsabilitza Carles Puigdemont dels incidents del diumenge del referèndum per mobilitzar persones malgrat que la votació "no es podia portar a terme".

09:20 Enric Millo reitera que l'actuació de la policia espanyola l'1-O va ser "proporcionada", i afirma que es van produir 30 incidències en els 2.300 col·legis electorals.

09:14 Enric Millo afirma que ha demanat el llistat de ferits durant l'1-O però el Departament de Salut no li ha facilitat.

09:08 Enric Millo insisteix que l'1 d'octubre "no hi va haver referèndum". Segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, "no es donava cap dels requisits necessaris per anomenar referèndum el que va passar el dia 1".



09:01 Enric Millo considera que l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart "ni ajuda ni deixa d'ajudar" per afavorir el clima de diàleg, i demana "separar" l'acció judicial de la política.

09:01 Enric Millo considera que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van mobilitzar persones "amb l'objectiu que la policia judicial faci la seva feina", i aquest fet està tipificat com a delicte de sedició, remarca.

08:58 Enric Millo assegura que "els tempos polítics i judicials no van acompassats", i afegeix: "Si algú es pensa que els jutges actuen per ordres polítiques s'equivoca molt".

08:52 Enric Millo afirma que "no es pot qualificar d'actuació pacífica i cívica" el fet que el 20 de setembre davant el Departament d'Economia quedessin tres cotxes de la Guàrdia Civil "absolutament destrossats".

08:50 El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, afirma que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart no són presos polítics, i que estan en presó provisional "no per les seves idees, sinó pels seus actes", afirma en declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio.

08:36 L'ANC convoca concentracions a l'exterior:

- A les 17 hores, a Berlin davant de la comissió europea

- A Budapest a les 18:30 davant de l'ambaixada espanyola

- A Londres a les 19.00 davant de l'ambaixada de l'Estat espanyol

- A Brussel·les a les 12:30 a la plaça de Luxemburg

08:42 Pastas Gallo trasllada la seu social de Granollers (Vallès Oriental) a El Carpio (Còrdova), on té la fàbrica més gran.

08:33 El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, assegura que s'ha de tenir en compte la possibilitat que les entitats independentistes siguin "il·legalitzades"

08:33 El president en funció d''Omnium Cultural, Marcel Mauri, demana al Govern que apliqui el "mandat democràtic" de l'1-O

08:21 El Govern es reunirà a partir de les 9 del matí per decidir què farà arran de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

08:17 El conseller de la Presidència, Jordi Turull, assegura que l'Estat espanyol ha "dinamitat" el diàleg i que a partir d'ara prendran decisions

08:16 Jordi Turull assegura que no hi ha relacions "oficials" amb l'Estat espanyol

08:05 L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han convocat per avui una sèrie de mobilitzacions per exigir la llibertat dels seus presidents, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament. A banda de les cassolades que ja s'han escoltat aquesta nit, per aquest dimarts a les dotze del migdia hi ha convocada una aturada davant dels llocs de feina.

A més, a les vuit del vespre, les entitats han convocat una concentració amb espelmes a Passeig de Gràcia amb Diagonal, a Barcelona, per reclamar la llibertat dels presos polític. D'aquesta manera, han cancel·lat les concentracions davant de les delegacions del govern espanyol.

07:37 La líder de Ciutadans a Lleida justifica la presó per Cuixart i Sánchez perquè no és política, informa Àlvar Llobet. Ángeles Ribes assegura que a Espanya hi ha separació de poders i acusa l'independentisme de voler fer un relat èpic.

07:36 PORTADES La premsa espanyola aplaudeix la detenció dels «Jordis». Els incendis a Galícia i Portugal comparteixen portades amb l'empresonament de Cuixart i Sànchez, als diaris de paper catalans i espanyols.

07:29 CRÒNICA L'empresonament de Sànchez i Cuixart retorna el procés al carrer i accelera la declaració d'independència; per Oriol March. El Govern assegura que la decisió de l'Audiència Nacional "estripa les cartes" del diàleg i Puigdemont prendrà mesures en les properes hores. Trapero esquiva la presó per un presumpte delicte de sedició però ha d'entregar el passaport davant la jutge Lamela.

07:12 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 17 d'octubre: no faltar al carrer, no fallar als presos. "A Espanya l'estat de dret es defensa escanyant l'estat de dret. L'empresonament de Sànchez i Cuixart per sedició implicarà més mobilitzacions, més pressió a Puigdemont i més legitimitat internacional", assenyala el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes les espelmes, Cospedal, Junqueras, Iglesias, l'acció exterior i els Jocs del 92

07:11 La reacció del periodista Jordi Évole a la detenció de Cuixart i Sànchez: “D'error en error fins al desastre final”.

01:36 Més de 4.000 persones surten al carrer a Girona contra els empresonaments. La batllessa Marta Madrenas ha anunciat la presentació d'una denúncia contra l'Estat espanyol.



01:12 Julian Assange, sobre els empresonaments: «Espanya acaba de fer els primers presos polítics per l'1-O». L'activista condemna la decisió de la justícia espanyola amb els dirigents sobiranistes.