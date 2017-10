«Tornem a tenir presos polítics»: el missatge de Puigdemont al món

Quan els nazis van venir a cercar els comunistes,

vaig guardar silenci,

perquè jo no era comunista.



Quan van empresonar els socialdemòcrates,

vaig guardar silenci,

perquè jo no era socialdemòcrata.



Quan van venir a buscar els sindicalistes,

no vaig protestar,

perquè jo no era sindicalista.



Quan van venir a buscar els jueus,

no vaig protestar,

perquè jo no era jueu.



Quan van venir a empresonar els independentistes catalans,

no vaig protestar,

perquè no era independentista ni català.



Quan van venir a cercar-me a mi,

no hi havia ningú més que pogués protestar.