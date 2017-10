Un empresonament anunciat a la recepció del Dia de la Hispanitat

01:00 CANVI Les entitats convoquen una concentració amb espelmes dimarts a les vuit del vespre i anul·len les mobilitzacions davant la delegació del govern espanyol a Catalunya.



00:03 Íñigo Errejón, diputat de Podem al Congrés, lamenta els empresonaments de Sànchez i Cuixart: "Judicialitzar el conflicte només ens porta a una carreró sense sortida. La solució avui és més lluny i la democràcia més ferida".

23:58 Carles Mundó condemna la decisió de l'Audiència Nacional: "Empresonar per sedició a Jordi Sánchez i a Jordi Cuixart és una aberració jurídica i un escàndol polític. És un greu error".

23:56 Artur Mas, expresident de la Generalitat, assegura en una entrevista a Catalunya Ràdio: "Si a protestar per detencions li diuen sedició, això no és democràcia, i és un motiu més per marxar".

23:53 "Viure a Espanya és irrespirable", destaca l'Associació Catalana de Municipis (ACM) en un comunicat.

23:38 Els advocats de Cuixart i Sànchez: "Van a presó amb el cap ben alt perquè no han fet res dolent".

23:36 Els polítics tarragonins condemnen l'empresonament de Sànchez i Cuixart. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, considera que és una mesura desproporcionada i que no ajuda a la convivència.

23:37 "Hem de fer un pas més perquè el que està en joc són els nostres drets humans i fonamentals i la nostra capacitat d'iniciativa política", assegura en un comunicat la secretària general d'ERC i portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira.

23:28 Carles Campuzano, portaveu del PDECat al Congrés: "Avui la causa de la independència posa en evidència la feblesa democràtica de l'Estat".

23:26 Carles Campuzano, portaveu del PDECat al Congrés, parla a TV3: "En lloc de crear condicions per al diàleg, fan el contrari".

23:25 VÍDEOS Més de 2.000 persones surten al carrer a Girona contra els empresonaments de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La batllessa Marta Madrenas ha anunciat la presentació d'una denúncia contra l'estat espanyol.

23:17 Eulàlia Reguant, des de la concentració a Plaça de Sant Jaume: "Jordi Sànchez i Jordi Sànchez són hostatges d'un procés democràtic". L'exdiputada de la CUP ha assegurat que els tribunals són "hereus del tribunal d'ordre públic" i ha fet una crida a la mobilització i l'aplicació de la llei de transitorietat.

23:16 Concentració a Plaça Sant Jaume Foto: Sara González

Desenes de persones es concentren a Sant Jaume. Fan un passadís davant de la porta de la Generalitat. A les 23h s'ha convocat una concentració com a rebuig a l'empresonament de Sànchez i Cuixart.

23:15 El PDECat considera "vergonyosa" la persecució judicial de persones per les seves idees polítiques i lloa la tasca "exemplar, cívica i pacífica" de Sànchez i Cuixart al capdavant de les seves entitats, segons apunta la formació en un comunicat.

23:14 Sànchez i Cuixart ja han arribat a Soto del Real. Una furgoneta de la Guàrdia Civil els ha traslladat des de l'Audiència Nacional.

23:10 Postal per demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart

Òmnium i ANC fan córrer per les xarxes una postal demanant #LlibertatJordis

23:09 Joan Tardà, portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, apunta a la responsabilitat del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural.

Presos políticos de nuevo! Apúntate parte del éxito @sanchezcastejon @psoe — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 16 d’octubre de 2017

22:57 VÍDEO Cassolada d'aquesta nit al barri de l'estació de Tremp contra l'empresonament de Sànchez i Cuixart. [VÍDEO] Cassolada d'aquesta nit al barri de l'estació de Tremp contra l'empresonament de Sànchez i Cuixart pic.twitter.com/CbqhDiKvuh — Pallars Digital (@pallarsdigital) 16 d’octubre de 2017

22:59 Carme Forcadell, a TV3: "És molt important que Sànchez i Cuixart sàpiguen que no ens aturarem fins que siguin lliures".

22:52 Jordi Turull: "El que s'ha fet amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart és d'una provocació absoluta".

22:56 VÍDEOS Tarragona rebutja l'empresonament de Cuixart i Sànchez amb una cassolada. Centenars de ciutadans no han dubtat en sortir al carrer o al balcó per exigir el seu alliberament amb aquesta acció reivindicativa.

22:50 Jordi Turull: "No tindran ni la resignació ni la rendició".

22:49 Jordi Turull: "Estan dinamitant el diàleg, depèn d'ells".

22:48 Jordi Turull: "Tot això d'avui vol ser és un escarment. És una venjança de l'1 d'octubre".

22:47 Jordi Turull: "L'estat espanyol està jugant a provocar".

22:46 La BBC ja informa de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, acusats d'un delicte de sedició.

22:46 Una furgoneta de la Guàrdia Civil s'endú Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a la presó de Soto del Real.

22:44 VÍDEO Protestes per l'empresonament de Sànchez i Cuixart, davant de l'Ajuntament de Terrassa. Protestes per l'empresonament de Sànchez i Cuixart, davant de l'Ajuntament de #Terrassa. pic.twitter.com/lLBQBBJ4fw — LaTorre (@torrepalau) 16 d’octubre de 2017

22:45 Jordi Turull qualifica de "vergonya democràtica" l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez

22:40 Jordi Turull, conseller de la Presidència, a TV3: "En el moment que oferim diàleg, ens responen amb més repressió".

22:40 Iniciativa ciutadana impulsada a través de les xarxes per empaperar els carrers amb cartells demanant la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez

Els últims esdeveniments demanen resposta als carrers. Tornem a les empaperades i a les mobilitzacions. Aviat nous cartells i dates al web. pic.twitter.com/XlQkBRas0j — 🖨 #Empaperem (@empaperem) 16 d’octubre de 2017

22:38 LA VEU DE NACIÓ «Sànchez i Cuixart marquen el camí», article de Joan Serra Carné després de l'empresonament dels dos dirigents sobiranistes.

22:38 Un empresonament anunciat a la recepció del Dia de la Hispanitat. El periodista Arsenio Escolar va piular el 12 d'octubre que dos dels tres principals encausats per sedició a l'Audiència Nacional serien privats de llibertat.

22:35 VÍDEO La Garriga fa sonar un altre cop les cassoles per protestar per l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. VÍDEO Forta cassolada a La Garriga per protestar per l'empresonament de Sànchez i Cuixart. (vídeo: Jordi Calls) pic.twitter.com/fKMZgAHnt8 — NacióGranollers (@NacioGranollers) 16 d’octubre de 2017

22:33 VÍDEO Sorollosa cassolada a Granollers per protestar per l'empresonament de Sànchez i Cuixart. VÍDEO Sorollosa cassolada des del barri de Granollers Nord per protestar per l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. pic.twitter.com/2N8hGcTAhZ — NacióGranollers (@NacioGranollers) 16 d’octubre de 2017

22:32 VÍDEO Navàs fa la cassolada al peu de l'Ajuntament. Navàs fa la cassolada a la plaça de l'Ajuntament pic.twitter.com/xuVXuLlrPR — NacióManresa (@naciomanresa) 16 d’octubre de 2017

22:29 La CUP assegura que ja no hi ha "futur democràtic" a l'Estat espanyol. L'empresonament de Sànchez i Cuixart, asseguren, "creuen la línia vermella del respecte a les bases més elementals de l'estat de dret i de les garanties democràtiques". A més, consideren que l'estat espanyol està actuant amb "esperit de revenja i odi" cap a persones que representen "una societat mobilitzada en favor dels drets nacionals".

22:21 VÍDEO Sorollosa cassolada al centre de Ripoll contra l'empresonament de Sànchez i Cuixart. VÍDEO Sorollosa cassolada al centre de #Ripoll contra l'empresonament de Sànchez i Cuixart https://t.co/2qtxHDDGLL #Ripollès pic.twitter.com/PXVyC4Lisw — NacióRipollès (@nacioripolles) 16 d’octubre de 2017