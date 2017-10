La reacció d'Albiol a l'empresonament de Sànchez i Cuixart

22:21 VÍDEO Sorollosa cassolada al centre de Ripoll contra l'empresonament de Sànchez i Cuixart. VÍDEO Sorollosa cassolada al centre de #Ripoll contra l'empresonament de Sànchez i Cuixart https://t.co/2qtxHDDGLL #Ripollès pic.twitter.com/PXVyC4Lisw — NacióRipollès (@nacioripolles) 16 d’octubre de 2017

22:18 VÍDEO Sonora cassolada a Sabadell en protesta per l'empresonament de Sànchez i Cuixart. VÍDEOS Cassolada de bandera a Sabadell en protesta per l'empresonament de Sànchez i Cuixarthttps://t.co/T7YgB0REav — NacióSabadell (@NacioSabadell) 16 d’octubre de 2017

22:17 VÍDEO Cassolada a Terrassa després de l'empresonament de Sànchez i Cuixart. Cassolada monumental a #Terrassa en rebuig de l’empresonament de Sànchez i Cuixart. La més intensa des que van començar a fer-se al setembre pic.twitter.com/XqP0gvZfQn — LaTorre (@torrepalau) 16 d’octubre de 2017

22:03 Les xarxes converteixen en trending topic el hashtag #LlibertatJordis per demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart, empresonats aquesta nit per sedició.

21:58 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que amb l'empresonament de Sànchez i Cuixart "pretenen empresonar idees" però "fan més forta la necessitat de llibertat".

Empresonar @jcuixart i @jordisanchezp és una molt mala notícia. Pretenen empresonar idees però ens fan més forta la necessitat de llibertat. — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 d’octubre de 2017

21:52 Oriol Junqueras subratlla que l'Estat respon a la voluntat de "dialogar" del Govern amb "presó incondicional" per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Demanem parlar, seure i dialogar i el PP, via Fiscalia, respon amb presó incondicional a @jordisanchezp i @jcuixart #democràcia — Oriol Junqueras (@junqueras) 16 d’octubre de 2017

21:50 La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, envia un missatge de solidaritat a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart: "No esteu sols, us volem a casa".

Dirigents pacífics, impulsors de mobilitzacions multitudinàries sense incidents, a la presó. Injustificable. No esteu sols, us volem a casa. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 16 d’octubre de 2017

21:39 ÚLTIMA HORA Les entitats sobiranistes convoquen una cassolada a les 22h, una aturada per dema a les 12h i a les 19h concentració davant de les delegacions del govern espanyol a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.

20:53 L'abat de Montserrat diu que no ha rebut cap proposta oficial de mediació però que els monestirs faciliten "relacions". El pare Josep Maria Soler demana solucions al conflicte català "sense que ningú en surti humiliat".

20:45 La jutge de l'Audiència Nacional està redactant la interlocutòria per decidir si deixa en llibertat Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. És previst que comuniqui la decisió a les 21.30h.

20:09 Jordi Sànchez, des de l'Audiència Nacional: "Malgrat que la Fiscalia demana presó incondicional, el meu convenciment és que si la Justícia actua, avui dormiré amb la meva gent. Seguim esperant".

19:19 ÚLTIMA HORA La Fiscalia demana empresonar el president de l'ANC. Jordi Sànchez també està encausat per sedició.

17:35 Cervera inicia el procés per canviar el nom al carrer dedicat al fundador de la Guàrdia Civil. Ciutadans i entitats podran presentar les seves propostes i un jurat n'escollirà cinc, d'entre les quals els veïns decidiran la guanyadora i que haurà de ser ratificada pel ple.

16:30 TAB Spain, filial espanyola del fabricant de bateries TAB Batteries, acorda traslladar la seu social de Barberà del Vallès (Vallès Occidental) a les oficines que té a Madrid "davant la incertesa en el panorama sociopolític en les últimes setmanes a Catalunya i a causa de la inseguretat jurídica que això genera".

16:22 El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, s'ha desmarcat de les manifestacions de Xavier García Albiol respecte a la necessitat d'il·legalitzar programes electorals que incorporin la independència. Martínez-Maillo ha afirmat que la "posició oficial del partit" és que "a Espanya afortunadament un pot pensar lliurement i prendre partit per ser independentista o no ser-ho amb absoluta llibertat".

15:44 El ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, creu que la Unió Europea (UE) donaria suport a l'aplicació de l'article 155. "És l'aplicació de l'ordenament jurídic", ha subratllat preguntat per si la UE hi donaria suport.

15:39 ÚLTIMA HORA La Fiscalia demana presó sense fiança per a Trapero per inacció l'1 d'octubre. El major dels Mossos ha declarat durant més d'una hora a l'Audiència Nacional per un suposat delicte de sedició.

15:38 Solsona declara Enric Millo persona «non grata», en un acord adoptat amb el suport unànime del ple municipal (ERC, PDCat, CUP i PSC).

15:32 El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, acusa el PP i el PSOE de tenir pactada l'aplicació del 155 al marge de la resposta de Puigdemont. Al seu judici, queda "clar" amb la carta del president català que no es va produir una declaració d'independència

15:28 Codorniu trasllada la seu social a la Rioja per garantir la "seguretat jurídica" enmig del procés independentista. L'empresa assegura que el canvi de domicili no repercutirà als centres de producció que té arreu de Catalunya.

15:26 La FaPaC considera que els atacs a l'escola catalana només volen “desestabilitzar” un sistema que funciona. La federació situa en la desinversió progressiva i la privatització de serveis educatius els problemes de l'educació del país.

15:26 Somescola demana la rectificació dels ministres i polítics que ''han mentit'' sobre l'escola catalana. La plataforma d'entitats defensen el model català i critiquen la voluntat de ''desprestigi'' per ''justificar'' una futura intervenció de l'Estat.



15:15 Manuel Valls, sobre l'1-O: «Les imatges van commoure, però no va haver-hi morts». L'ex-primer ministre francès dona suport a Mariano Rajoy i nega que la Unió Europea pugui mediar en el conflicte entre Catalunya i Espanya.



14:40 ANÀLISI Per què Albiol no té raó: cinc mostres de l'èxit de l'escola catalana; per Irene Ramentol. Estudis d'Ensenyament i també internacionals, com l'informe PISA, evidencien la tendència en augment dels bons resultats del model educatiu a Catalunya que prioritza la competència lingüística, també en castellà, la cohesió social i el nivell acadèmic de l'alumnat.

14:36 ÚLTIMA HORA La jutge deixa la intendent dels Mossos Laplana en llibertat amb mesures cautelars i rebutja la petició de presó de la Fiscalia. Se li prohibeix sortir de l'Estat, se li ordena la retirada del passaport i comparèixer cada 15 dies.

14:17 El líder de C's, Albert Rivera, emplaça Mariano Rajoy a aplicar ja l'article 155 de la Constitució. Rivera reclama al president del govern espanyol que deixi d'intercanviar-se "correspondència" amb Carles Puigdemont.

14:15 El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha començat a declarar a l'Audiència Nacional espanyola per un suposat delicte de sedició. El seu torn ha arribat després de la compareixença de la intendent de la policia catalana, Teresa Laplana, i tres testimonis.

14:00 ANÀLISI La temptació de Rajoy: fer coincidir eleccions espanyoles i catalanes si aplica el 155; per Joan Serra Carné. Sectors del PP flirtegen amb la possibilitat d'activar una doble cita electoral a mig termini per diluir la força de l'independentisme si prenen el control de la Generalitat. La Moncloa, amb el suport del PSOE i Ciutadans a la butxaca, contemporitza a l'espera de visualitzar esquerdes en el bloc sobiranista.

13:26 El líder del PP català, Xavier García Albiol, ja aposta per il·legalitzar els independentistes. El popular planteja fer que siguin il·legals els programes electorals independentistes que apostin per "destruir Espanya".