L'independentisme veu l'empresonament de Sànchez i Cuixart com la resposta de l'Estat al diàleg

Empresonar @jcuixart i @jordisanchezp és una molt mala notícia. Pretenen empresonar idees però ens fan més forta la necessitat de llibertat. — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 d’octubre de 2017

Demanem parlar, seure i dialogar i el PP, via Fiscalia, respon amb presó incondicional a @jordisanchezp i @jcuixart #democràcia — Oriol Junqueras (@junqueras) 16 d’octubre de 2017

Dirigents pacífics, impulsors de mobilitzacions multitudinàries sense incidents, a la presó. Injustificable. No esteu sols, us volem a casa. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 16 d’octubre de 2017

Presó per organitzar manifestacions pacífiques? Totalment injust i un greu error que ens allunya del diàleg. Prou judicialització! pic.twitter.com/Xk3HC1LFtJ — Ada Colau (@AdaColau) 16 d’octubre de 2017



Bienvenidos a Turquía. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 16 d’octubre de 2017

Els principals dirigents independentistes interpreten l'empresonament incondicional i sense fiança dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, com la resposta de l'Estat espanyol a la proposta de diàleg.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una piulada condemnant aquesta decisió poc després que es conegués la notícia. "Empresonar Jordi Cuixart i Jordi Sànchez és una molt mala notícia. Pretenen empresonar idees però ens fan més forta la necessitat de llibertat", ha dit el cap de l'executiu català, que aquest matí ha donat dos mesos de marge a Mariano Rajoy per negociar Un altre dels primers a reaccionar ha estat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, qui ha dit que després de "demanar parlar", l'Estat ha respost amb presó incondicional.Per la seva banda, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha titllat l'ordre de detenció per part de l'Audiència Nacional d'"injustificable".En un comunicat, la CUP ha mostrat "el seu rebuig i la seva estupefacció" per l'empresonament dels màxims dirigents del sobiranisme civil. "Amb aquesta decisió l'aparell de l'Estat, tal i com ja va passar l'1 d'octubre, creua la línia vermella del respecte a les bases més elementals de l'estat de dret i de les garanties democràtiques", expressa el comunicat. La CUP considera que "l'estat espanyol es torna a mostrar com un estat autoritari" i "actua des de l'esperit de revenja i odi cap a persones que representen una societat mobilitzada en favor dels drets nacionals".Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha manifestat també de manera contundent en contra de l'empresonament dels dos líders de les entitats sobiranistes, que ha qualificat d'"injust" i que considera que "allunya el diàleg".L'empresonament dels dos líders de les entitats ha generat una reacció ciutadana immediata. A les deu en punt de la nit, a totes les ciutats del país, els cotxes han començat a fer sonar els clàxons i una gernació de catalans ha sortit als balcons de casa amb cassoles per protestar. S'han fet sentir més que mai.La primera reacció del diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián no ha pogut ser més explícit del sentiment més extens en aquests moments dins de l'independentisme i les forces democràtiques: "Bienvenidos a Turquía". Les referències al règim de l'autoritari Erdogan seran constants en els propers dies per denunciar l'estat degradat de les institucions espanyoles.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)