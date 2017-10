La ministra d'Exteriors de Suècia aposta pel «diàleg polític» amb Catalunya

Margot Wallström, ministra d'Exteriors de Suècia Foto: Europa Press

La ministra d'Afers Exteriors de Suècia, Margot Wallström, ha assegurat aquest dilluns que cal "diàleg polític" amb Catalunya i s'ha mostrat esperançada sobre la situació. Preguntada sobre la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Wallström ha dit que la missiva té un "to conciliador" i que mostra voluntat de diàleg.En aquest sentit, la ministra sueca s'ha preguntat si podria ser un primer pas per "millorar l'autonomia de Catalunya". Wallström ha valorat la situació catalana des de Luxemburg, on també n'ha parlat el seu homòleg alemany, Sigmar Gabriel, que també ha fet una aposta pel diàleg.Gabriel ha defensat que "hi ha marge de maniobra" per tractar de resoldre la crisi a Catalunya i rebaixar les tensions. "Donem suport a tothom que vulgui venir a la taula de negociació per resoldre aquestes qüestions i arribar a una situació estable a Catalunya, així com a Espanya", ha dit el cap de la diplomàcia alemanya en declaracions a la premsa a la seva arribada a la reunió amb els seus homòlegs de la UE a Luxemburg.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)