Sànchez i Cuixart, empresonats

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez arribant a l'Audiència Nacional espanyola Foto: ACN

Presó incondicional per al president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Després d'escoltar la seva declaració, la jutge instructora de l'Audiència Nacional espanyola, Carmen Lamela, els ha imposat aquesta duríssima mesura cautelar per un suposat delicte de sedició. Els dos estan investigats per les protestes davant de Departament d'Economia contra les detencions de la Guàrdia Civil pels preparatius del referèndum del passat 20 de setembre. En la seva compareixença, Sànchez només ha respost les preguntes de la seva defensa, mentre que Cuixart s'ha negat a declarar.Els arguments de la jutge instructora per acordar l'empresonament de Sànchez i Cuixart es basen en el risc de fuga, el risc de reiteració delictiva i la "alta probabilitat" de destrucció, alteració o ocultació de proves. En aquest sentit, Lamela al·lega que davant "la rellevància de la gravetat del delicte i de les penes aparellades" podrien tenir la temptació de fugir. I destaca que el 20-S Sànchez i Cuixart es van "alçar" com a "principals promotors i directors" de les concentracions, i que també van negociar amb els guàrdies civils "encoratjant i dirigint l'acció dels congregats".Pel que fa al risc de reiteració delictiva, Lamela subratlla que els presidents d'ANC i Òmnium operen "dins d'un grup organitzat de persones" duent a terme "activitats de col·laboració activa i necessària" amb les tasques per aconseguir "fora de les vies legals la independència de Catalunya" en un procés "que encara esta en marxa". I constata que "ja s'han posat de manifest actes del mateix signe protagonitzats" per Sànchez i Cuixart.Finalment, amb relació a la destrucció de proves, la jutge instructora assegura que els dos dirigents de les entitats sobiranistes podrien tornar a impulsar concentracions com les del 20-S "dificultant i impedint les mesures d'investigació, escorcoll i detencions". Per tot plegat, Sànchez i Cuixart entraran en presó preventiva comunicada i sense fiança al centre penitenciari de Soto del Real.

Interlocutòria de l'Audiència Nacional espanyola d'empresonament de Sànchez i Cuixart by naciodigital on Scribd

Josep Lluís Trapero sortint de l'Audiència Nacional durant la pausa del migdia Foto: ACN

Per contra, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars . La jutge instructora de l'Audiència Nacional espanyola, Carmen Lamela, ha rebutjat la petició de la Fiscalia, que sol·licitava presó incondicional per al màxim dirigent de la policia catalana, que aquest dilluns ha declarat per un suposat delicte de sedició. La jutge s'ha limitat a imposar-li la prohibició de sortir del territori de l'Estat, l'entrega del passaport i l'obligació de comparèixer cada 15 dies.La jutge també ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la intendent dels Mossos d'Esquadra, Teresa Laplana, investigada en la mateixa causa per sedició. Lamela ha rebutjat la petició de presó sota fiança de 40.000 euros de la Fiscalia i ha establert com a mesures cautelars per a la intendent la prohibició de sortir de l'Estat, retirada de passaport i compareixença cada 15 dies.Sobre la taula hi ha un nou atestat de la Guàrdia Civil que fa referència a l'actuació dels Mossos el passat diumenge 1 d'octubre. El document incrimina el cos policial català assegurant que els seus agents van mantenir una "actitud passiva" davant les concentracions als col·legis de l'1-O.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)