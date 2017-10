La UAB denuncia la manipulació d'«Espejo público» d'Antena 3

La #UAB presenta una queixa al @Consell_Audio i a @periodistes_cat per la manca d'ètica periodística al programa @EspejoPublico del dia 13. pic.twitter.com/PcSAjTnAj1 — UAB Barcelona (@UABBarcelona) October 16, 2017

🎥Tres estudiantes nos cuentan cómo es estudiar en Cataluña y denuncian la elaboración de listas de alumnos que no son independentistas pic.twitter.com/cOws24M4oR — Espejo Público (@EspejoPublico) October 13, 2017

La Universitat Autònoma de Barcelona ha denunciat al Consell de l'Audiovisual i al Col·legi de Periodistes la manipulació i la manca d'ètica periodística del programa "Espejo Público" d'Antena 3 emès el dia 13 d'octubre.El programa, que presenta la periodista Susana Griso, va publicar un vídeo que va incendiar la xarxa. S'hi podien veure tres estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que explicaven sentir-se amenaçades per grups independentistes. Tot i que asseguraven que no hi havia hagut violència física, deien que eren víctimes d'insults i amenaces. Per això, remarcaven que tenien ganes de marxar del centre universitari, perquè hi havia moments que ho passen realment malament.El que no va dir Antena 3 és que precisament una de les estudiants és membre de Joves Societat Civil Catalana i fa pocs dies estava en un debat a BBC Espanya amb una jove d'Universitats per la República. En l'entrevista se'ls demana per la tensió i en aquest cas, no anomena cap mena de problema a la universitat.

