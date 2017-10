Teatre de titelles per combatre la «tensió i polarització emocional» del moment

Presentació del Festival IF Barcelona, a l'Arts Santa Mònica Foto: ACN

Del 9 al 19 de novembre, el festival de teatre d'objectes IF Barcelona celebrarà aquest 2017 la seva tercera edició amb la programació de 15 propostes. Toni Rumbau, president del certamen, ha ressaltat en la presentació d'aquest dilluns a premsa, que és important que es faci el festival justament ara, en aquests moments de "tensió, polarització emocional i projecció de les alteritats a l'exterior".En aquest sentit, Rumbau ha afirmat que el teatre de marionetes ofereix la possibilitat de distanciar-se dels problemes i les emocions per posar-los sobre la taula i analitzar-los. "Quan es tracta del teatre de titelles el que fem és una autoobservació del què és la projecció i l'alteritat. En aquests moments és essencial que hi hagi un distanciament del què passa", ha assegurat.El tercer any d'IF Barcelona –el segon d'espectacles– explorarà la relació entre l'objecte simbòlic i la matèria, així com el límit de la percepció a través de la creació de sentits i realitats que van "més enllà del que és aparent". Rumbau ha destacat la importància del festival que està dedicat al teatre de marionetes en el seu concepte més ampli i inclou, ha afegit, el teatre d'objectes, visual i mecànic i en el qual es presenta un ventall molt ampli on hi caben les coses més experimentals del gènere al costat de muntatges molt tradicionals. Per això, s'aposta per un diàleg entre tradició i contemporaneïtat.El tret de sortida de la tercera edició serà el 9 de novembre a l'Arts Santa Mònica amb la ballarina Constanza Brncic amb el músic Nuno Rebelo, que presentaran el seu Si se diera un cuerpo al bullicio, un joc a través de les músiques experimentals, la improvisació i el plaer per la performance. També actuaran la companyia Besllum i el compositor Octavi Rumbau per oferir al públic Lumimic, un treball d’investigació sobre llums i ombres que, com ha explicat el certamen, crea un espectacle de manipulació dramàtica tot rememorant els inicis del cinema.Altres espectacles d'aquesta edició són Les veus de Txernòbil de la Companyia Potcuia, que es podrà veure el 10 de novembre a l'Institut del Teatre i que és una creació col·lectiva a partir de La pregària de Txernòbil de la Premi Nobel Svetlana Alekslévitx. També es podrà veure el 17 de novembre al Teatre Josep Maria de Segarra de Santa Coloma el Duel d'Orlando i Rinaldo per amor de la Bella Angélica de la companyia italiana Opera dei Pupi Brigliadoro. El 19 de novembre, al mateix teatre, la companyia Siesta Teatro presenta El traje del emperador, en el qual interpreten el mític conte a través d'objectes, ombres i projeccions de cinema.El Festival IF Barcelona va néixer l'any 2015 amb una exposició sobre l'alteritat i el món del titella i el teatre d'objectes, un simposi per a professionals, tres residències artístiques i una programació variada per a tots els públics. L'edició del 2016 va centrar-se en la recerca escènica i en la creació i producció d'espectacles amb un simposi acadèmic, cinc residències artístiques, una programació teatral infantil i la presentació dels resultats dels processos de creació, els anomenats showcases.

