VÍDEO Gabilondo, sobre el 155: «No ens aniria malament una mica de por»

Iñaki Gabilondo ha parlat aquest dilluns en la seva secció setmanal a El País sobre l'article 155 que el govern espanyol ha d'aplicar previsiblement a partir de dijous si Carles Puigdemont no nega la declaració d'independència. El periodista ha repassat la situació després de la resposta del president de la Generalitat al requeriment del govern espanyol, "una resposta que no és ni 'sí' ni 'no'" i que fa una nova crida al diàleg.Gabilondo assegura que aquestes setmanes que venen, amb el 155 sobrevolant la política catalana però encara no aplicat, seran dies "elèctrics i sulfúrics", on el temps "jugarà el seu paper. I es pregunta si aquest temps contribuirà a reforçar les dues posicions, l'independentisme i l'unionisme. "Segurament sí", diu."Confiem en que pugui arribar una ratxa de seny, de sentit de la realitat i, per què no, d'una mica de por. Una mica de por no ens aniria malament", afirmat el periodista. "La por és el principi de la saviesa. Algun dia tot acabarà a la racionalitat d'una cita a les urnes i, quan això passi, tant de bo no estigui tot potes enlaire".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)