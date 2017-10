​L'Ajuntament de Barcelona regularà els serveis de vehicle compartit a la ciutat

Un servei de vehicle compartit a Barcelona Foto: Europa Press

El govern municipal de Barcelona inicia ara els treballs per redactar durant el 2018 una regulació sobre els vehicles compartits a la ciutat, de forma que els operadors puguin actuar de forma segura i estable i l'Ajuntament pugui definir els usos i espais que ocupen aquests serveis.L'executiu ha elaborat un primer estudi on es determina l'existència d'un total de 15 empreses que ofereixen vehicles: 7 de cotxes, 6 de motos i 3 de bicicletes. Cal tenir en compte que Som Mobilitat disposa d'automòbils i motocicletes. La diagnosi conclou que aquest tipus de servei redueix i renova el parc de vehicles i disminueix la contaminació, però alhora també hi ha el risc d'una ocupació excessiva de l'espai públic.L'estudi ha avaluat l'impacte dels sistemes de mobilitat amb vehicle d'ús compartit a la ciutat i ha estudiat l'experiència en altres ciutats i les seves regulacions. Les empreses treballen amb modalitats diferents de servei: desplaçament lliure, amb o sense estacions fixes, o desplaçament circular.Es conclou que aquest tipus de serveis redueix i renova el parc de vehicles existents, ajuda a disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica i permet potenciar el canvi modal incentivant la decisió de no comprar un vehicle privat. També fomenta l'ús del transport públic i de la bicicleta, implicant també un impuls al vehicle elèctric.Ara bé, hi ha un risc d'una forta ocupació de l'espai públic pels aparcaments, amb un impacte negatiu sobre la seguretat viària.Entre els avantatges per a l'usuari, el treball assenyala la reducció del cost d'amortització i de tinença d'un vehicle, l'estalvi del manteniment, la millora de l'accessibilitat al vehicle, la flexibilitat d'un servei pràcticament porta a porta o l'oferta d'una alternativa flexible davant la necessitat de restringir l'ús del vehicle privat.Alhora, com a febleses, es constata que no són serveis útils o rentables per aquelles persones que necessiten de forma imperativa el cotxe o moto freqüentment; que són serveis ja utilitzats per usuaris amb una baixa taxa de tinença de vehicles; requereixen importants espais d'aparcament; la flota no es troba distribuïda uniformement per tota la ciutat, i molts dels seus usuaris viuen en àrees molt ben connectades amb transport públic.El perfil d'usuari tipus té una edat compresa entre els 26 i els 35 anys, més homes que dones, de renda mitjana i mitjana alta i amb un nivell d'estudis elevat. No són usuaris habituals de cotxe i tenen uns hàbits de mobilitat intermodal. L'ús que fan d'aquest tipus d'empreses de vehicle compartit és per a desplaçaments puntuals.

