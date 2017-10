La jutge rebutja enviar a la presó la intendent dels Mossos però li imposa mesures cautelars

16:22 El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, s'ha desmarcat de les manifestacions de Xavier García Albiol respecte a la necessitat d'il·legalitzar programes electorals que incorporin la independència. Martínez-Maillo ha afirmat que la "posició oficial del partit" és que "a Espanya afortunadament un pot pensar lliurement i prendre partit per ser independentista o no ser-ho amb absoluta llibertat".

15:44 El ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, creu que la Unió Europea (UE) donaria suport a l'aplicació de l'article 155. "És l'aplicació de l'ordenament jurídic", ha subratllat preguntat per si la UE hi donaria suport.

15:39 ÚLTIMA HORA La Fiscalia demana presó sense fiança per a Trapero per inacció l'1 d'octubre. El major dels Mossos ha declarat durant més d'una hora a l'Audiència Nacional per un suposat delicte de sedició.

15:38 Solsona declara Enric Millo persona «non grata», en un acord adoptat amb el suport unànime del ple municipal (ERC, PDCat, CUP i PSC).

15:32 El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, acusa el PP i el PSOE de tenir pactada l'aplicació del 155 al marge de la resposta de Puigdemont. Al seu judici, queda "clar" amb la carta del president català que no es va produir una declaració d'independència

15:28 Codorniu trasllada la seu social a la Rioja per garantir la "seguretat jurídica" enmig del procés independentista. L'empresa assegura que el canvi de domicili no repercutirà als centres de producció que té arreu de Catalunya.

15:26 La FaPaC considera que els atacs a l'escola catalana només volen “desestabilitzar” un sistema que funciona. La federació situa en la desinversió progressiva i la privatització de serveis educatius els problemes de l'educació del país.

15:26 Somescola demana la rectificació dels ministres i polítics que ''han mentit'' sobre l'escola catalana. La plataforma d'entitats defensen el model català i critiquen la voluntat de ''desprestigi'' per ''justificar'' una futura intervenció de l'Estat.



15:15 Manuel Valls, sobre l'1-O: «Les imatges van commoure, però no va haver-hi morts». L'ex-primer ministre francès dona suport a Mariano Rajoy i nega que la Unió Europea pugui mediar en el conflicte entre Catalunya i Espanya.



14:40 ANÀLISI Per què Albiol no té raó: cinc mostres de l'èxit de l'escola catalana; per Irene Ramentol. Estudis d'Ensenyament i també internacionals, com l'informe PISA, evidencien la tendència en augment dels bons resultats del model educatiu a Catalunya que prioritza la competència lingüística, també en castellà, la cohesió social i el nivell acadèmic de l'alumnat.

14:36 ÚLTIMA HORA La jutge deixa la intendent dels Mossos Laplana en llibertat amb mesures cautelars i rebutja la petició de presó de la Fiscalia. Se li prohibeix sortir de l'Estat, se li ordena la retirada del passaport i comparèixer cada 15 dies.

14:17 El líder de C's, Albert Rivera, emplaça Mariano Rajoy a aplicar ja l'article 155 de la Constitució. Rivera reclama al president del govern espanyol que deixi d'intercanviar-se "correspondència" amb Carles Puigdemont.

14:15 El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha començat a declarar a l'Audiència Nacional espanyola per un suposat delicte de sedició. El seu torn ha arribat després de la compareixença de la intendent de la policia catalana, Teresa Laplana, i tres testimonis.

14:00 ANÀLISI La temptació de Rajoy: fer coincidir eleccions espanyoles i catalanes si aplica el 155; per Joan Serra Carné. Sectors del PP flirtegen amb la possibilitat d'activar una doble cita electoral a mig termini per diluir la força de l'independentisme si prenen el control de la Generalitat. La Moncloa, amb el suport del PSOE i Ciutadans a la butxaca, contemporitza a l'espera de visualitzar esquerdes en el bloc sobiranista.

13:26 El líder del PP català, Xavier García Albiol, ja aposta per il·legalitzar els independentistes. El popular planteja fer que siguin il·legals els programes electorals independentistes que apostin per "destruir Espanya".

13:17 PERFIL Charles Michel, el dirigent que governa amb els sobiranistes; per Pep Martí. El primer ministre belga coneix molt bé la realitat catalana i lidera un executiu de coalició amb els nacionalistes flamencs.

13:02 ERC demana expulsar el PSC del govern de Sant Cugat. Considera "inadmissibles" les declaracions del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, avalant l'aplicació de l'article 155.

13:02 El ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, reitera que el castellà està "discriminat" a les escoles de Catalunya. "És clar que em reafirmo", remarca Dastis, després que afirmés en una entrevista a la cadena francesa CNews que el castellà està "discriminat" a les escoles públiques de Catalunya.



12:27 Junqueras insisteix, per Twitter, si Rajoy vol celebrar una reunió amb el Govern. Presidente @marianorajoy, la pregunta es muy sencilla, quiere ud. que se celebre una reunión entre los Gobiernos de Catalunya y España? — Oriol Junqueras (@junqueras) 16 d’octubre de 2017

11:45 La Taula per la Democràcia veu «injustificable» la causa per sedició contra el president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. L'entitat demana l'aturada de la investigació en mans de l'Audiència Nacional espanyola. Denuncia que es tracta d'una acció "político-judicial desproporcionada" i contrària a les llibertats d'expressió, reunió i manifestació.

11:19 La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, destaca la "dignitat, coherència, valentia i convicció" de Carles Puigdemont en la resposta per carta a Mariano Rajoy. Pascal pregunta si hi haurà "algú" a l'altra banda, en referència a si el govern espanyol acceptarà o no l'oferta de diàleg del president de la Generalitat.

Dignitat. Coherència. Valentia. Convicció. Gràcies de nou, president @KRLS. Hi haurà algú a l’altra banda? Rere teu, el @Pdemocratacat — Marta Pascal (@martapascal) 16 d’octubre de 2017

11:10 El president de l'ANC, Jordi Sànchez, s'ha mostrat "convençut" que avui torna "a dormir a casa" després de declarar a l'Audiència Nacional espanyola per sedició. "Les acusacions no aguanten dos minuts en cap tribunal", ha afegit al seu compte de Twitter. Convençut que avui tornem a dormir a casa.Ho dic del cert.Les acusacions no aguanten dos minuts en cap Tribunal. Són escandaloses i ho saben — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) October 16, 2017

11:10 Santamaría considera que "no era tan difícil respondre amb un sí o amb un no". La vicepresidenta espanyola assegura que Puigdemont té una última oportunitat per rectificar abans de dijous –quan venç el segon termini del requeriment-.

11:06 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es desplaça a Galícia pels focs que afecten la zona, mentre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, respon al president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Me desplazo a Galicia. Solidaridad de toda España y coordinación leal para vencer al fuego y atender a la población. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 16 d’octubre de 2017

10:47 El ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, afirma que en la resposta de Carles Puigdemont "han prevalgut les influències més radicals", i afegeix que "no constitueix una resposta al requeriment" de Mariano Rajoy. Ho ha dit en arribar a la reunió amb els seus homòlegs europeus a Luxemburg.

10:45 La junta de portaveus del Parlament de Catalunya ha suspès la reunió d'aquest matí i la celebrarà a les 15.30 una vegada es conegui la reacció del govern espanyol a la carta de Puigdemont.

10:33 La diputada de C's al Parlament Lorena Roldán assegura que Carles Puigdemont ha perdut "una oportunitat d'or per tornar a la legalitat" amb la carta remesa a Mariano Rajoy, segons afirma a El Matí de Catalunya Ràdio.

10:31 Els «comuns» allarguen la mà a l'independentisme per activar ja el procés constituent. El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, apel·la a la "unitat del 80%" per posar ja en marxa una agenda compartida.

10:10 La CUP insisteix que cal declarar ja la independència per dialogar «de tu a tu» amb l'Estat. La diputada "cupaire" Mireia Boya veu "impossible" el diàleg que demana Puigdemont perquè veu "decidit" el govern espanyol a aplicar l'article 155.

09:55 El conseller Joaquim Forn afirma a Catalunya Ràdio que si el diàleg no és correspost declararan la independència.

09:52 Jordi Sànchez, president de l'ANC, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, arriben a l'Audiència Nacional espanyola on han de comparèixer per un suposat delicte de sedició.

09:47 El govern espanyol no considera «vàlida» la resposta de Puigdemont. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, assegura que la carta del president Puigdemont no és clara i recorda que ara té tres dies per rectificar.

09:44 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat a Carles Puigdemont i a Mariano Rajoy que practiquin el "diàleg real i no l'epistolar". Durant la presentació de la conferència de Xavier Domènech en el marc del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Colau no ha valorat la rèplica de Puigdemont al requeriment de Rajoy però sí que ha carregat contra el popular per haver plantejat el diàleg com una "rendició".

09:43 La diputada de la CUP al Parlament Mireia Boya insisteix en que cal proclamar ja la República Catalana. "La unitat significa proclamar la República", remarca Boya, la qual afegeix que la CUP no ha participat en la redacció de la carta de Carles Puigdemont a Mariano Rajoy, segons assegura a El Matí de Catalunya Ràdio.

09:34 El govern espanyol no considera “vàlida” la resposta de Carles Puigdemont “per falta de claredat”. Així ho ha dit el ministre de Justícia, Rafael Catalá.

09:33 El Govern estudia crear un banc central de Catalunya amb 500 empleats, en una Catalunya independent. El Departament d'Economia argumenta la creació d'una entitat financera pública en un document, dient que contribuiria a "mantenir l'estabilitat dels preus".

09:34 El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, arriba a l'Audiència Nacional espanyola on ha de declarar per un suposat delicte de sedició.

09:34 Sànchez afirma que la carta de Puigdemont és «coherent» amb l'1-O. El president de l'ANC i el d'Òmnium, Jordi Cuixart, afirmen just abans d'entrar a l'Audiència Nacional que no són "moneda de canvi de res".