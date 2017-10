El Port de Barcelona registra aquest estiu el millor trimestre de la seva història

El tercer trimestre d'aquest 2017 ha estat el més productiu de la història del Port de Barcelona , amb una acceleració del ritme de creixement del 36,8% pel que fa al moviment de contenidors. En el tràfic total, l'augment és del 31,2%, segons informa la instal·lació portuària. Aquests percentatges confirmen que es registra un creixement respecte a dades d'anteriors trimestres.En l'acumulat dels nous primers mesos de l'any, el moviment de contenidors ha crescut un 31% i el tràfic total un 22,4% en relació amb els primers nou mesos de l'any passat. En relació amb l'activitat internacional entre el gener i el setembre, les exportacions augmenten el 3,5% i les importacions el 9,3%. Bons números doncs per al port de la capital catalana, protagonista les darreres setmanes per la presència dels creuers que allotgen als policies nacionals desplegats a Catalunya En l'activitat de contenidors, que registra ritmes de creixement molt positius tant en arribades com en sortides, destaquen les operacions de transbordament, contenidors descarregats i tornats a embarcats, que creixen un 129,8%. Aquestes manipulacions de contenidors les valora molt positivament la direcció del Port de Barcelona perquè suposen la consolidació de la instal·lació com a hub d'interconnexions.El mercats més actius des que va començar l'any són els països asiàtics que es mostren molt dinàmics i lideren els principals increments en els intercanvis comercials amb la Xina creixent al 9,6%, la Unió dels Emirats Àrabs l'11,3%, Corea del Sud el 14,2%, l'Índia el 13%, el Japó el 10% i Vietnam el 6,2%.En relació amb el moviment de passatgers, en els primers nou mesos de l'any, el Port de Barcelona ha rebut més de 3,2 milions de passatgers, tant arribats en línies regulars de ferris com de creueristes, amb un creixement global del 2,7%.Els usuaris de ferris, 1,2 milions de persones, augmenten l'11,4% mentre que els passatgers de creuer, 2 milions de persones, registren un lleuger descens de l'1,9% en relació amb els primers nou mesos de l'any passat. Fonts del Port de Barcelona expliquen que aquest lleuger descens no es pot afirmar que sigui per l'impacte de l'atemptat gihadista del 17 d'agost a Barcelona sinó que s'explica per altres factors. De fet, en el mes de juliol, un mes abans de l'atemptat, el nombre de passatgers de creuers ja va retrocedir l'1,7%.En els dos primers trimestres de l'any, el nombre de passatgers en creuers s'havia incrementat al Port de Barcelona en l'1,9%. Tot i això, en els últims vuit anys, la capital catalana es manté estable en nombre de passatgers de creuers amb una xifra entorn dels 2,6 milions de passatgers.En el tercer trimestre d'aquest any, el lleuger retrocés del nombre de passatges de creuers pot respondre tant a la irrupció de nous mercats com al fet que en aquesta temporada no arriba al Port de Barcelona el creuer més gran del món Harmony off the Seas amb uns 6.000 passatgers que ha estat substituït per un vaixell amb menor capacitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)