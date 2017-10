​Albiol ja aposta per il·legalitzar els independentistes

El líder del PP català, Xavier García Albiol. Foto: ACN

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha apostat perquè en cas d'eleccions al Parlament s'il·legalitzin els programes electorals independentistes on les formacions apostin per "destruir Espanya". En roda de premsa, el popular ha dit que no proposa il·legalitzar partits però sí que considera "insòlit" i "no admissible" que un partit pugui concórrer a les eleccions dient "que es carregarà el país"."Espero que si algú té la temptació de dir que si guanya les eleccions proclamarà la república, l'estat de dret actuï i ho faci no permetent que es pugui presentar ningú que destrossa Espanya", ha declarat. Així, ha reivindicat que els continguts dels programes electorals han d'estar "ajustats a la legalitat". Ha afegit que això que proposa no és estrany i ha assegurat que això no es permet a països veïns com França o Alemanya.A més, Albiol ha apostat perquè en cas que s'acabi aplicant l'article 155 de la Constitució es faci per "obrir les finestres" i "descontaminar" la Generalitat. Albiol ha lamentat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi optat per "satisfer" ERC i la CUP amb la carta a Rajoy i l'ha alertat que la paciència que està mostrant el govern espanyol "té un límit".El popular ha instat el president català a fer un "gest de responsabilitat i d'intel·ligència" en les pròximes 72 hores i ha assegurat que de no fer-ho, l'executiu espanyol estarà "legitimat" per aplicar el 155. Ha rebutjat que aquesta aplicació es faci per convocar eleccions immediatament, sinó que ha dit que prèviament s'han d'"obrir les finestres perquè entri aire fresc" i ha assegurat que perquè això passi "hi ha d'haver algú que no sigui l'actual Generalitat".El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, s'ha desmarcat de les manifestacions d'Albiol i de les que va fer "a títol personal" el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, respecte a la necessitat d'il·legalitzar programes electorals que incorporin la independència. En roda de premsa a la seu del carrer Génova, Martínez-Maillo ha afirmat que la "posició oficial del partit" és que "a Espanya afortunadament un pot pensar lliurement i prendre partit per ser independentista o no ser-ho amb absoluta llibertat".Segons Martínez-Maillo, aquesta "és una de les característiques d'un estat democràtic com el nostre", i "això afortunadament se segueix mantenint". "Afortunadament al nostre país el que es condemna i el que porta resposta judicial i política són sobretot els fets", ha dit, "i un pot sentir-se com vulgui, independentista o no". Aquest, segons Maillo, "és un dels valors de la nostra democràcia". "Ho hem construït entre tots durant 40 anys i espero que sigui així durant molts més anys", ha conclòs.

