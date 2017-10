El PSC també assenyala Puigdemont i Junqueras com a «únics responsables» del 155

"Si s'engegués la via del 155, els responsables únics seran Puigdemont i Junqueras per no dir la veritat". Així de clar ha estat el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, que amb la seva afirmació tanca files amb l'estratègia que impulsi la Moncloa per intentar frenar l'independentisme a Catalunya. Per als socialistes catalans, ha dit Illa, la resposta via carta del president català ha estat una "decepció" perquè "posa en risc les institucions, l'economia i la convivència" a Catalunya.Els socialistes situen el pes de la responsabilitat sobre el president català perquè aclareixi abans de dijous que, tal i com ho entén el partit que lidera Miquel Iceta, no ha proclamat la independència. Serà a partir d'aleshores quan es podrà, segons Illa, obrir un diàleg "sense amenaces prèvies i dins del marc de l'estat de dret".Amb un to dur, Illa ha lamentat que el Govern s'estigui dedicant a "socialitzar la incertesa" i ha assegurat que molts ciutadans s'ho estan passa malament per la "incertesa" de no saber què passarà amb la seva feina i els seus estalvis. Precisament pel degoteig d'empreses que ja ha decidit traslladar la seva seu social, el PSC ha demanat la dimissió del vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras. "No marxa i hauria de marxar, que dimiteixi per haver mentit i haver fet mal a l'economia catalana", ha etzibat.El secretari d'Organització ha desgranat en sis punts per què considera que ha fracassat el projecte independentista del Govern de Carles Puigdemont. D'entrada, ha insistit que "no hi ha una majoria a favor de la independència" ja que hi ha només "un 38%" que la vol davant un "62%" que està en contra. Ha afegit que la majoria de veus a Europa "han dit no a la independència amb claredat", que les empreses estan marxant de Catalunya i que, per ara, el procés no ha donat "cap resultat tangible". Per últim, Illa ha assegurat que la seva aposta és buscar acords que interpel·li a "àmplies majories" i ha reiterat que la via de la "unilateralitat i la il·legalitat" només porten "a l'abisme".La contundent resposta del PSC no es faria si no fos perquè el PSOE està actuant de mutu acord amb el govern de Mariano Rajoy per decidir si s'aplica i com l'article 155 de la Constitució. Ha estat el mateix portaveu de l'executiva federal del PSOE i alcalde de Valladolid, Óscar Puente, qui ha confirmat aquest "acord" i ha rebel·lat que Rajoy i Pedro Sánchez han parlat aquest mateix matí just abans de respondre la carta de Puigdemont. "Els terminis i mesures seran consensuats", ha dit.En la mateixa línia que el PP, el PSOE ha assegurat que l'aplicació del 155 no implica la suspensió de l'autonomia, sinó a substitució dels òrgans de govern de Catalunya i que si s'activa serà per "recuperar l'autogovern català".

