Mas diposita 2,2 milions al Tribunal de Comptes pel 9-N

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha dipositat 2,2 milions d'euros al Tribunal de Comptes per la fiança que aquest òrgan li reclamava per l'organització del 9-N . Segons avança El País, l'expresident també ha demanat una ampliació del termini per pagar les quantitats pendents fins a arribar als 5,2 milions, el total de la fiança. Mas tenia fins a aquest dilluns per ingressar els diners, el tribunal li notifiqués el passat 25 de setembre que havia de pagar un total de 5.251.948 euros (4.831.599 més 420.349 d'interessos) pel procés participatiu del 9 de novembre de 2014.El Tribunal de Comptes considera Mas com a màxim responsable i per tant la persona que haurà d’afrontar el total d’aquesta quantitat en el cas que la resta dels investigats no provisionin les quantitats que se’ls assignen. Aquestes són 3.044.399 euros per a l’exconsellera d’Educació, Irene Rigau –per l’adquisició d’ordinadors per a la consulta-, 2.127.580 a Francesc Homs per despeses del departament de Presidència relacionades amb la consulta, i 839.439 euros a Joana Ortega per partides del departament de Governació.Les quantitats corresponen al càlcul de partides destinades al referèndum, i en alguns casos se solapen, fet que situa el màxim que pot afrontar Mas en 5,2 milions d’euros. Tot i que hi havia set càrrecs del Govern més en aquest procediment, el Tribunal n'ha deixat fora finalment la interventora i el cap de sistemes d'informació del Consorci d'Educació de Barcelona, Carolina Pardo i Jordi Serra.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar al març l’expresident de la Generalitat Artur Mas a 2 anys d’inhabilitació, l’exvicepresidenta Joana Ortega a 1 any i 9 mesos i l’exconsellera Irene Rigau a un any i mig, pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014. Tots tres van ser condemnats pels delictes de desobediència i absolts del de prevaricació.

