El TSJC confirma la investigació contra els sobiranistes de la mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat els recursos de súplica dels cinc membres sobiranistes de la mesa del Parlament contra la querella de la Fiscalia per l'admissió a tràmit de la llei del referèndum i la de transitorietat jurídica . A més, demanaven que, en cas d'admetre's la querella, no s'acumulés a l'anterior ja oberta per dues votacions més l'any 2016.En una interlocutòria de 20 pàgines, la Sala Civil i Penal considera que hi ha prou elements per admetre a tràmit la querella del ministeri públic i instruir la causa. A més, considera que els fets denunciats per la fiscalia es poden considerar un seguit d'actes preparatoris i seqüenciats per "construir la futura república catalana independent" i per tant es poden considerar dins dels mateixos fets delictius: votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent, el juliol del 2016, votació de les propostes de resolució del debat de política general que proposaven un referèndum unilateral, l'octubre del 2016, i votació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica, el setembre del 2017.Com a arguments, el TSJC accepta formalment, tot i que no els assumeixi encara com a propis, els que va utilitzar la fiscalia per presentar la querella i per oposar-se al seu arxivament. Sobre la suposada inviolabilitat parlamentària dels diputats, s'assegura que no es tracta d'un "privilegi personal que immunitzi de responsabilitat per actes manifestament il·legals executats al marge o contra el propi sistema parlamentari", i per tant l'admissió a tràmit de tràmits parlamentaris suspesos i anul·lats expressament pel Tribunal Constitucional no es podrien emparar dins la llibertat d'expressió o d'opinió política.Sobre el dret a l'autodeterminació, la fiscalia recorda, i el TSJC accepta inicialment, que l'ONU només el contempla per a les colònies, i que la Constitució Espanyola no el reconeix com a propi.Per últim, assegura que hi ha prou indicis contra els querellats per investigar-los pels delictes de desobediència i prevaricació, ja que van formalitzar actuacions administratives visiblement contràries a les resolucions del TC.

