La Taula per la Democràcia veu «injustificable» la causa per sedició contra Sànchez i Cuixart

La Taula per la Democràcia ha exigit que s'aturi la causa per sedició contra els presidents de l'ANC, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per "injustificable" i totalment "fora de lloc". De fet, l'entitat ha assenyalat que es tracta d'una acció "político-judicial desproporcionada" i contrària a les llibertats d'expressió, reunió i manifestació."Considerem injustificable la investigació de persones actives de la societat civil catalana, que en tot moment han defensat una actitud cívica i pacífica, per les mobilitzacions del 20 de setembre davant la seu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i les de l’1 d’octubre davant els col·legis electorals", ha argumentat la Taula per la Democràcia, que ha recordat que la sedició "és una acusació pròpia de conflictes bèl·lics". "Per això, remarquem que aquesta causa queda totalment fora de lloc", ha insistit l'entitat creada abans de l'1-O i formada per diferents ens, sindicats i organitzacions juvenils i de la societat civil."Remarquem que les llibertats d’expressió, reunió i manifestació, i d’altres que han estat vulnerades les darreres setmanes a Catalunya -com les d’informació, correspondència i privacitat- suposen un atac als drets democràtics més fonamentals sobre els quals se sustenten organitzacions democràtiques com les nostres", han reblat des de la Taula per la Democràcia, que posa la fi de la causa de sedició contra Sánchez i Cuixart "com un dels passos necessaris per al restabliment de la normalitat democràtica i institucional a l’estat espanyol". L'entitat assegura que vol contribuir a la cerca de "solucions polítiques a la situació actual, impulsant la negociació i la mediació", però ha avisat també que davant de qualsevol acció que conculqui els drets fonamentals no descarta "cap forma pacífica i consensuada de mobilització i resposta de país".

