El govern espanyol exigeix a Puigdemont que respongui amb «claredat» abans de dijous

El govern espanyol volia que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, respongués sí o no al seu requeriment sobre si havia proclamat la independència de Catalunya. Finalment, però, la carta que ha rebut la Moncloa posa sobre la taula un termini de dos mesos per negociar a partir del mandat que emana del referèndum de l'1 d'octubre. És per això que el govern espanyol no dona per bona la proposta i li demana que rectifiqui en un termini de tres dies."El govern lamenta que el president de la Generalitat hagi decidit no respondre al requeriment. No era molt difícil dir sí o no. Només se li demana claredat", ha sentenciat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, en una compareixença amb més de mitja hora de retard del previst.La vicepresidenta ha insistit que el govern espanyol "no anticiparà mesures" malgrat que dirigents del PP ja han començat a deixar entreveure la intervenció dels Mossos i d'Ensenyament. S'ha limitat a precisar, però, que l'aplicació de l'article 155 "no és per suspendre l'autogovern sinó que és perquè l'autogovern s'exerceixi en relació a la llei". El relat de Sánez de Santamaría és que el Govern de la Generalitat està en mans "dels radicals" de la CUP. Aquest dilluns hi ha tornar a insistir i ha fet una crida a "no afavorir" aquells que busquen "liquidar la concòrdia cívica i imposar un projecte radical".La Moncloa no dona credibilitat a la proposta de diàleg que ha fet Puigdemont i l'ha instat, un cop més, a portar el seu projecte al Congrés dels Diputats. Ha esquivat, a més, concretar res sobre la petició de reunió que ha fet el president català per explorar solucions acordades. Sáenz de Santamaría ha argumentat que no pot resultar "creïble" l'oferiment de diàleg de Puigdemont quan "es nega a debatre" amb l'oposició, actua per la via dels "fets consumats" i "imposa el seus posicionaments" al conjunt de la població. En canvi, ha dit, la proposta del govern de Rajoy de convidar el president català a exposar les seves intencions al Congrés dels Diputats està avalada per una "majoria" parlamentària. "Ningú nega el diàleg a Puigdemont, però el diàleg no s'exigeix, es practica", ha etzibat.El factor internacional s'ha fet present en la intervenció de la número dos de l'executiu de Mariano Rajoy. Sáenz de Santamaría s'hi ha referit d'una manera curiosa, tot dient que la carta del president català sembla que "s'adreça més als de fora" que al govern espanyol. Ha repetit fins i tot aquest "els de fora". A la Moncloa tenen clar que la comunitat internacional mira amb preocupació la situació a Catalunya i ha explicitat d'aquesta forma que Puigdemont juga amb aquest element de cara a forçar una negociació.

