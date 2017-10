Els «comuns» allarguen la mà a l'independentisme per activar ja un procés constituent

Difícil dicotomia la dels "comuns": consideren que el règim del 78 està esgotat però no avalen la declaració d'independència com a instrument per proclamar la República catalana. Davant d'aquesta tessitura, el partit que lidera Xavier Domènech veia urgent articular una proposta pròpia i autònoma que anés més enllà de la premissa "ni DUI ni 155". L'ha començat a esbossar aquest dilluns. En una conferència organitzada per Nueva Economia Fórum-Tribuna Catalunya ha apel·lat a la unitat del sobiranisme per posar en marxa un procés constituent.En un matí marcat per la resposta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al govern de Mariano Rajoy proposant un termini de dos mesos per negociar, Domènech ha considerat que no es pot "posar dates" al diàleg. Ha retret al president català que no hagi estat clar a l'hora de dir que no hi ha hagut una declaració d'independència. Amb tot, els "comuns" són conscients que ells també han de ser capaços de fer propostes més enllà de criticar el full de ruta dels dos governs.Els "comuns" parteixen del diagnòstic que l'estat autonòmic està "esgotat", un escenari que, al seu judici, es va fer palpable els passats 1 i 3 d'octubre. La clau està, ha dit Domènech, en el 80% sobiranista que hi ha a la societat catalana. És a dir, en els partidaris del dret a decidir al marge de si l'objectiu final és o no la independència. "Hem d'activar des de ja la potencialitat del 80% amb propostes de país que permetin avançar", ha sentenciat.Com? Es tracta, ha dit, de crear una "agenda constituent conjunta" partint de la base que tant els "comuns" com els independentistes hi ha una part del trajecte coincident: el de la construcció d'una República catalana que, segons l'ideari dels "comuns", després hauria de decidir la seva relació amb Espanya. "Hem d'arribar a grans acords per arribar a una agenda constituent conjunta que activi totes les potencialitats del canvi. Si partim d'aquest 80%, els escenaris de diàleg s'hauran d'imposar", ha afirmat Domènech.Els "comuns" parteixen de la base que l'independentisme cau en un error quan només s'adreça al 48% de l'electorat que li va donar suport a les eleccions del 27 de setembre del 2015 i l'insta a arromangar-se per un projecte de majories. "L'agenda constituent ha de tenir al mig les classes populars i les classes mitges de Catalunya, sinó no tindrà la potència necessària", ha afirmat el coordinador general de Catalunya en Comú.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha estat l'encarregada de presentar Domènech a la conferència, ha carregat contra el govern espanyol per plantejar el conflicte amb Catalunya "en termes de rendició", un fet que ha titllat d'"error". Amb tot, ha demanat, de nou, diàleg entre governs. Un diàleg que, ha precisat, ha de ser "real" i no "epistolar". el referèndum acordat, ha insistit, és la solució per resoldre el conflicte amb Catalunya.L'alcaldessa ha instat a posar fi a la incertesa. "Necessitem política de majories i no només dels qui ens han votat", ha afirmat, i ha afegit que aquesta mancança serveix tant a Catalunya com a tot Espanya. A judici de Colau, tots els governants sortiran perdent si són "presoners de les seves promeses, o de les pressions que reben, o d'alguns compromisos concrets", perquè, encara que és lloable que siguin coherents amb els seus mandats, han de tenir alçada de mires per adaptar les respostes a cada situació.

