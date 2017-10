Jordi Sànchez afirma que la carta de Puigdemont és «coherent»

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, considera que la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al del govern espanyol, Mariano Rajoy, és "coherent" amb el que es va viure en el ple del Parlament del 10 d'octubre però, juntament amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, han mostrat el seu "escepticisme" davant la resposta que tindrà l'Estat, segons han dit a El Matí de Catalunya Ràdio . Els dos estan citats aquest mateix dilluns per declarar a l'Audiència Nacional per un delicte de sedició Sànchez ho ha dit quan encara no havia llegit la carta, si bé en coneixia "els detalls", mentre que Cuixart sí que l'havia llegit. Amb la missiva, Puigdemont demana a Rajoy dos mesos per negociar una resposta "acordada" . En tot cas, el president català no fa referència a la declaració de la independència ni a un eventual aixecament de la suspensió, només al mandat dels dos milions de persones que l'1-O van "encomanar" al Parlament "el mandat democràtic de declarar la independència".Segons Sànchez, Puigdemont no pot declarar la independència, ja que considera que correspon al Parlament, però sí que pot dur la iniciativa política per aplicar el mandat de l'1-O. En la seva opinió, els resultats del referèndum són "vinculants", i creu que el Parlament haurà de declarar la independència si en el marge de dos mesos que ha donat Puigdemont l'Estat no ha mogut cap fitxa per al diàleg. Cuixart ha reclamat que ningú els demani "renúncies", però considera que poden esperar els dos mesos.Sànchez s'ha mostrat convençut del fet que ell i Cuixart tornaran en tren aquest dilluns a Barcelona després de passar per l'Audiència Nacional, ja que defensa que "no hi ha base material ni processal" per prendre mesures cautelars contra ells. A més, esperen no ser moneda de canvi, és a dir, que no s'actuï contra ells a canvi que no es tiri endavant amb el procés català. "No som moneda de canvi de res perquè seria tant com reconèixer que hem comès algun delicte", ha dit Cuixart, i ha afegit: "Cap rendició".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)