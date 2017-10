08:40 Després de llegir la carta de Carles Puigdemont a Mariano Rajoy, el líder del PP català, Xavier García Albiol, considera que "és evident" que el president de la Generalitat "és un inconscient i pretén rebentar-ho tot".

Después de leer la respuesta de @KRLS es evidente que este hombre es un inconsciente y pretende reventarlo todo. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 16 d’octubre de 2017

08:30 Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan citats aquest dilluns de nou a l'Audiència Nacional per un delicte de sedició, i esperen "no ser moneda de canvi".

08:27 El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, considera que la carta de Puigdemont a Rajoy és "coherent" amb l'1-O però, juntament amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, mostren el seu "escepticisme" davant la resposta que tindrà l'Estat, segons han explicat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.

07:31 PORTADES «El gobierno priorizará el control de los Mossos y de las Finanzas», a la portada d'«El País». La resposta de Puigdemont a l'executiu de Rajoy ocupa les portades dels principals diaris de paper espanyols i catalans.

07:25 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 16 de setembre: la bomba del 155. "La resposta de Puigdemont a Rajoy obligarà el president espanyol a sotmetre a un test d'estrès la relació amb el PSOE si vol arrasar l'autonomia. El president català espera el moment per aixecar la declaració d'independència", assenyala el subdirector de NacióDigital. També són protagonistes Sànchez, Cuixart, Trapero, Obeses, el bisbe castrense, Pinochet i Pep Coll.

07:21 PERFIL Trapero, l'ídol imprevist; per Isaac Meler. El major dels Mossos s'enfronta a una investigació per sedició a l'Audiència Nacional espanyola. Es va convertir en el màxim dirigent de la policia catalana l'abril passat i es va consagrar amb la gestió dels atemptats.

07:20 PERFILS Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, dos «sediciosos» entre la pressió al carrer i el lideratge polític. Els líders de l'ANC i Òmnium han sabut mantenir la capacitat mobilitzadora d'aquestes entitats mentre s'acomodaven també a una tasca d'acompanyament i fiscalització del Govern.

07:10 «President, així no»: l'article de l'exconseller Mena a Puigdemont. “El procés és, des d'una perspectiva econòmica, un exercici d'irresponsabilitat, d'improvisació sense cap pla de contingència”, diu el que va ser membre del Govern d'Artur Mas.

22:48 VÍDEO Centenars de persones giren l'esquena al PSC durant l'ofrena floral al president Companys a Tarragona. Enguany s'ha celebrat el 77è aniversari del seu afusellament i l'homenatge arriba en un marc polític expectant a les relacions entre els governs català i espanyol. Informa Jonathan Oca.

22:19 Puigdemont ratificarà el mandat de l'1-O davant Rajoy i farà una última crida al diàleg. El president de la Generalitat enviarà a primera hora una resposta a la Moncloa que no serà binària i estarà molt pendent de si l'Audiència Nacional pren mesures cautelars contra Sànchez i Cuixart. Informa Oriol March.

10:58 Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, destaca que la resposta de Puigdemont a Rajoy "estarà a l'alçada" i insisteix que se seguirà apel·lant al diàleg tot i la negativa de l'Estat a negociar.

10:58 Gabriela Serra, diputada de la CUP, assegura que Puigdemont "no acabarà com Companys". Li demana al president que celebri un ple extraordinari per tal de proclamar la República.

10:31 Puigdemont: "Reiterem el nostre compromís amb la pau, el civisme i la serenor, i també amb la fermesa i el compromís amb la democràcia en les decisions que hem de prendre".

10:31 Puigdemont: "La figura de Companys no ha rebut per part de l'Estat el tracte que es mereix".

10:25 Carles Puigdemont: "El president Companys va ser assassinat per ser president de Catalunya".

10:25 Puigdemont i Junqueras, acompanyats del Govern pràcticament en ple, participen en l’ofrena a Companys.

10:09 El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, ​​Alfred Bosch, ha afirmat que "l'estratègia d'Estat contra la figura de Lluís Companys és la mateixa que utilitzen ara per intentar derrotar Catalunya com a poble". En el 77è aniversari de l'afusellament de l'expresident català pel règim franquista, ERC ha iniciat a les 6.00 una marxa amb clavells fins al lloc del castell de Montjuïc on va ser executat.

10:08 Gerard Ardanuy, regidor de Demòcrates a l’Ajuntament de Barcelona, demana a l’alcaldessa Ada Colau que abandoni "l’equidistància" i es posi al costat "del seu país". Sosté que Espanya té la "força i Catalunya, la "raó". Li ofereix estabilitat per part de l’independentisme per tal que no estigui pendent de les “amenaces” del PSC.

09:53 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, encapçalen l'homenatge institucional a Lluís Companys al fossar de Santa Eulàlia, on fou assassinat l'any 1940, avui fa 77 anys.

09:47 Salvador Illa, secretari d’organització del PSC, reclama a Puigdemont que convoqui eleccions i li exigeix que respongui la "veritat" a Rajoy: que no hi va haver declaració d’independència. Representants dels socialistes, entre ells l'expresident José Montilla, han homenatjat aquest matí el president Lluís Companys a Montjuïc.

09:38 EFEMÈRIDE Avui fa 77 anys de l'afusellament del president Lluís Companys. Tal dia com avui, l'any 1940, el president de la Generalitat va ser assassinat pel règim franquista al castell de Montjuïc.

20:01 L'Enciclopèdia Britànica modifica la definició de Guàrdia Civil després de l’1-O. Queixes de ciutadans espanyols després d'un article del periodista del New Yorker Jon Lee Anderson.

20:01 ANÀLISI Quin criteri va fer servir la policia espanyola per reprimir en uns municipis concrets? Les dades indiquen que l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van tenir una actuació aleatòria i que buscaven, en gran mesura, generar por entre la ciutadania. Per Marc Guinjoan i Toni Rodon.

20:00 VÍDEO Un científic català explica la repressió de l'1-O en una conferència sobre física quàntica a Alemanya. El manifest d'Abel Yuste ja acumula milers de visites a YouTube.

20:00 Albiol diu que el 155 ha de servir per «corregir» en ensenyament i Mossos. "No és admissible que a la majoria de l'escola pública de Catalunya s'eduqui els nens per odiar Espanya", diu el popular.

16:15 Agustí Alcoberro, nou vicepresident de l'Assemblea. L’entitat insisteix al Govern en tancar "el més aviat possible" el camí iniciat. Alcoberro substitueix Natàlia Esteve que ha deixat el càrrec aquesta setmana.

16:07 Planeta demana a la Generalitat «respecte per la llei» per fer possible el diàleg amb l'Estat. L'editorial explica el canvi de domicili fiscal: "Estem orgullosos de pertànyer a Catalunya, Espanya i Europa, però els projectes empresarials demanen marcs estables i regles de joc clares". Per Esteve Plantada.

16:07 Junqueras aposta per mantenir la mà estesa a la mediació internacional. El líder d'ERC no concreta si cal aixecar la suspensió de la declaració d'independència però crida a mantenir la unitat sobiranista i recela d'una reforma de la Constitució amb el PP. Per Roger Tugas.

16:06 La CUP exigeix a Puigdemont que dilluns proclami definitivament la República. La formació reclama que la resposta al requeriment de Mariano Rajoy sigui "nítidament afirmativa". Els anticapitalistes avisen que estaran "amatents" a la resposta del president per decidir el seu futur al Parlament.

12:08 El primer ministre belga planteja la «mediació internacional o europea» pel cas català. Charles Michel condiciona la intervenció a que el diàleg al si de l'Estat s'estanqui del tot i diu a "Le Soir" que la crisi catalana "posa a prova" la UE perquè hi ha en joc "qüestions fonamentals" com la llibertat d'expressió.

11:41 Un eurodiputat finlandès, al «Financial Times»: «Cal una guerra perquè la independència sigui legal?». Jussi Halla-aho recorda que la majoria de països van néixer il·legalment.

21:58 Puigdemont ultima una resposta unitària a Rajoy en plena pressió per declarar la independència. El president reuneix entitats, partits i consellers a Palau per definir el missatge a la Moncloa: sospesa enviar la transcripció del discurs de dimarts i adjuntar la declaració signada pels 71 diputats independentistes. Per Joan Serra i Oriol March.

21:19 ANÀLISI Pot el «no» guanyar un referèndum pactat? Si assumim que els que es van quedar a casa tenen una distribució de preferències contrària a la dels que van votar, el "no" necessitaria un 87% de participació per guanyar. Pel politòleg Jordi Muñoz.

21:18 Madrid mantindrà intervinguda la caixa de la Generalitat encara que Puigdemont reculi. Fonts governamentals preveuen controlar les finances del Govern tot i que la resposta de Puigdemont a la Moncloa eviti el xoc de legitimitats amb l'Estat.

20:01 Amenacen l'alcalde de Vall-llobrega, al Baix Empordà, per haver permès el referèndum. El cotxe de Rufino Guirado apareix pintat: "La traïció es paga".

15:06 Puigdemont consulta amb consellers, partits i entitats la resposta a Rajoy. El president es reunirà amb representants de tot el món sobiranista al Palau de la Generalitat durant tot el divendres per escoltar propostes.

13:19 El Parlament programa un ple per dimecres pendent de la CUP i la declaració d'independència. Si els anticapitalistes abandonen l'activitat parlamentària, l'independentisme perdrà la majoria a la cambra catalana.

10:14 CANAL MADRID Il·legalitzar l'independentisme: el proper moviment que cuina l'ala dura del PP, l'anàlisi de Roger Pi de Cabanyes des de Madrid. Dirigents de la cúpula aposten per acabar amb el "problema català" com es va fer amb el País Basc, sense mediació ni cessions, i confien amb el suport de C's.

08:31 Una manifestació a Pamplona mostra la seva solidaritat amb Catalunya. Centenars de persones han donat suport a la "via pacífica de desobediència civil" de l'1 d'octubre.

08:18 La CUP demana per carta a Puigdemont que declari ja la independència. La formació considera que així Catalunya esdevindria un subjecte polític en l'àmbit internacional.