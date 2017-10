​«President, així no»: l'article de l'exconseller Mena a Puigdemont

Perdoni, però el procés no és un invent del Sr. Puigdemont. De fet, fa uns quants anys que s'està gestant, inclosos també els anys on vostè va ser conseller.

Em sorprèn llegir aquestes paraules i aquesta discrepància. Unitat a dins el PdCAT/CIU ? hahaha com sempre, la puta i la ramoneta!

Quan qualifica tot el procés de "bunyol que ens allunya d'Europa" ho sento, però a cas "el cumplimiento de la legalidad y la Constitución" que tant reclama Espanya no ens n'allunya d'Europa??? Espanya, tant democràtica i constitucional com diu ser, aquests dies s'ha tret la màscara i ens ha ensenyat que es passa pel forro els drets fonamentals i els drets humans, així com diversos articles del Tractat Fundacional de la UE. Per no parlar del deute espanyol i de que el mes passat ja es va demanar un crèdit per poder pagar les pensions.

On dius que és el bunyol?

Va, torni cap a casa si no ho veu clar. Però no emprenyi als que volem construir!!!