VÍDEO Centenars de persones giren l'esquena al PSC durant l'ofrena floral al president Companys

Donem l'esquena a l'ofrena floral de l'Ajuntament de Tarragona a Lluís Companys, com a mostra de rebuig a la seva doble moral. pic.twitter.com/9gDAKM3f6B — ANC Tarragona. (@ANCTarragona) 15 d’octubre de 2017

Tarragona reb d'esquena l'ofrena floral del PSC a Lluís Companys. pic.twitter.com/5bvKLK9DSx — ANC Tarragona. (@ANCTarragona) 15 d’octubre de 2017



Acte d'homenatge a Lluís Companys a Tarragona Foto: Jonathan Oca

Més de 300 persones han participat en l'ofrena floral al president Lluís Companys a Tarragona. L'acte, emotiu com cada any, no ha estat exempt de polèmica. El PSC va anunciar aquest dissabte que tornaria a participar com "cada any" en l'homenatge a l'expresident.Els socialistes consideren que aquest homenatge és per "a nosaltres un espai de trobada de les forces d'esquerres catalanistes que tantes víctimes vam tenir en defensa de la justícia social, la República, les llibertats nacionals i l'autogovern de Catalunya i la llibertat de pensament". Aquestes paraules del primer secretari de l'agrupació socialista de Tarragona, Santi Castellà, plasmades en un comunicat, no han convençut als centenars de persones que no obliden diferents decisions que han creat ferides que requeriran temps per a cicatritzar. La més recent és la postura del PSC davant el referèndum tant a escala nacional com municipal. I els tarragonins tampoc passen pàgina de la polèmica abstenció dels socialistes, l'any 2015, durant una votació d'una mocio per declarar nul·la la sentència franquista dictada cap a Companys.El PSC ha estat representat per Elvira Ferrando, com a membre de l'Ajuntament, i Carles Castillo, Sandra Ramos i altres membres de l'agrupació local. Per altra banda, entitats sobiranistes i partits independentistes no han faltat a la cita per commemorar, enguany, el 77è aniversari de l'afusellament. Aquest acte s'ha desenvolupat en un marc polític complicat i que està expectant a la resposta que ha de donar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al president del govern espanyol, Mariano Rajoy sobre la declaració, o no, de la independència. I també, que està alerta de les declaracions d'aquest dilluns de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, presidents d'Òmnium i ANC respectivament, davant la Fiscalia a Madrid, de la mateixa manera que el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.A banda, l'homenatge a Companys també arriba en una setmana en la qual s'ha titllat i acusat d'adoctrinar a l'escola catalana des del govern espanyol i després les polèmiques paraules del vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, que va amenaçar el president Carles Puigdemont que "podria acabar com Companys" si proclama la independència. Aquestes paraules van provocar una enorme polseguera i ni Casado ni el PP se n'han retractat.

