Santi Vila assegura que al Parlament «en cap moment es va votar cap declaració d'independència»

He sentit el que deia aquest Honorable (?) bocamoll. Desprès d'assegurar que no li corresponia a ell dir res al respecte s'ha llençat a fer tota una sèrie d'afirmacions que hauran fet la delícia dels unionistes i que hauran provocat el més que justificable cabreig dels independentistes. No he entès mai què fa aquest individu al govern català. L'haurien d'haver cessat mitja dotzena de vegades ja. No és el primer cop que fot la pota. Espero que demà, d'una vegada per totes, deixi de ser conseller. Amb "amics" com aquest no ens calen enemics.