Una onada d'incendis assetja Galícia i posa en perill onze zones habitades

El Fuego en Vincios - Pontevedra Descontrolado... pic.twitter.com/oEA02AActI — M.Corral EA.-1.I.I.R (@EcholinkRadio) October 15, 2017

Las llamas rodean Baiona (Pontevedra) y la Xunta dice que los incendios "no son fruto de la casualidad" https://t.co/UzBbUb29JN #ArdeGalicia pic.twitter.com/wf5g3dsb47 — Europa Press (@europapress) October 15, 2017

Una onada d'incendis assetja Galícia. Els bombers han hagut de lluitar contra uns 80 focs des de dissabte que ja han cremat unes 4.000 hectàrees i 17 encara segueixen actius. De moment, han mort dues persones cremades que han quedat atrapades a l'interior d'una furgoneta, segons ha informat el Faro de Vigo . Els bombers han trobat els cossos carbonitzats en una carretera de Nigrán.Onze d'aquests incendis són de nivell 2, el que significa que són especialment perillosos per la seva proximitat a nuclis habitats. Fins i tot ha calgut desallotjar la residència estudiantil del campus de la Universitat de Vigo, a Beade.Les localitats on les flames s'han acostat més perillosament són Baiona, Chandrexa de Queixa, Baños de Molgas, Ponteareas, As Neves, Salvaterra de Miño, Gondomar, Cervantes, San Cristovo de Cea, Cervantes-Noceda i Paderne de Allariz. El foc també ha provocat talls en carreteres i diversos conductors han quedat atrapats als vehicles.El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicat aquest diumenge a la tarda que el govern gallec està lluitant contra els incendiaris, contra les condicions climatològiques adverses i contra els focs que entren a Galícia des de Portugal. El cap de l'executiu gallec ha concretat que està seguint des del centre de coordinació central de Santiago de Compostela l'evolució dels incendis.Feijóo, acompanyat del delegat del govern espanyol a Galícia, pel tinent coronel de la Unitat Militar d'Emergències i pel director general d'Ordenació forestal, ha assenyalat que s'estan atacant tres grans riscos.Es tracta de la "activitat incendiària homicida"; dels efectes climatològics "més adversos possibles", amb una sequera "continuada" i vents "cada vegada més intensos"; i dels focs que arriben a Galícia des de Portugal, que han aconseguit traspassar el riu Miño."Estem en una situació preocupant", ha admès el president de la Xunta, que ha precisat que en cada província hi ha un centre de coordinació, a més del centre de coordinació central de Santiago i del que està desplaçat a Pazos de Borbén (Pontevedra), on es troben la conselleira del Medi Rural, Àngels Vázquez, i el vicepresident de la Xunta, Alfonso Rueda.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)