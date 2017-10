Els comitès de defensa del referèndum preparen mobilitzacions per si s'aplica el 155 o si hi ha detencions

Els Comitès de Defensa del Referèndum (CDR), que van néixer a molts punts del país per obrir les escoles i garantir l'1-O, es van reunir dissabte a Sabadell per coordinar-se davant la possible aplicació de l'article 155 o si es produeixen detencions en els pròxims dies.La trobada va aplegar membres d'un centenar dels CDR que hi ha arreu del territori i pretenia crear una xarxa a nivell "supramunicipal". A través d'un comunicat difós aquest diumenge, els comitès han informat que impulsaran i se sumaran "a les mobilitzacions al carrer per defensar la voluntat popular, contra la repressió i per la retirada de les forces d'ocupació de casa nostra".

