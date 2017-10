Toc d'alerta de Trànsit als conductors davant l'elevada sinistralitat del pont del Pilar

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha enviat un "toc d'alerta" als conductors davant l'elevada sinistralitat a les carreteres catalanes durant el pont del Pilar. En declaracions a l'ACN, la directora del SCT, Eugenia Doménech, ha qualificat el cap de setmana llarg de "dramàtic", ja que des de dimecres a la nit han mort 9 persones en cinc accidents de trànsit.Tres dels sinistres han estat xocs frontals i dos s'han produït per "sortides de via". Davant d'aquest negatiu balanç, Doménech ha demanat als conductors que aquest diumenge s'han de posar al volant "molta prudència i atenció perquè qualsevol incident pot tenir un resultat dramàtic".El darrer accident mortal ha tingut lloc aquest diumenge cap a un quart de vuit del matí a la carretera C-31, a l'altura de Ventalló, on el conductor d'un turisme ha perdut la vida en xocar frontalment contra una furgoneta . La víctima és un jove de 28 anys veí de Torroella de Montgrí. Amb aquesta mort, ja són nou les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes durant el pont del Pilar.Dissabte quatre joves van perdre la vida en l'accident d'un tot terreny a Molló . Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle, que anava de Setcases a Espinavell, va bolcar i va caure fins a una pista forestal situada desenes de metres més avall.

