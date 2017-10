L'alcaldessa de París assegura que li han proposat formar part d'una mediació entre Catalunya i l'Estat

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha assegurat en una entrevista a la televisió BFMTV que "algú" li ha proposat participar en una mediació entre Catalunya i l'Estat, sense concretar d'on prové l'oferta ni quina ha estat la seva resposta. Hidalgo creu que "hi ha diverses ofertes de mediació sobre la taula" i ha assegurat que "cal el diàleg per sortir del carreró sense sortida". En aquest sentit, ha dit que cal que "totes les organitzacions que puguin contribuir-hi ho facin perquè la violència que s'ha vist ha estat molt xocant".L'alcaldessa ha afirmat que Catalunya "forma part d'Espanya" però ha destacat que té una llengua i una cultura pròpies i que l'Estat està format per autonomies molt fortes. "Potser cal que la constitució espanyola sigui reformada i que s'adeqüi l'estatut d'aquestes grans autonomies", ha plantejat. D'altra banda, en una piulada a les xarxes socials ha dit que no creu que la independència de Catalunya "sigui bona per a ella mateixa ni per a Espanya".En l'entrevista televisiva, la batlle ha considerat que el que hauria d'haver fet el govern espanyol davant del referèndum de l'1-O era "restar-li importància ja que jurídicament no tenia sortida". D'altra banda, ha reivindicat que Europa "té la necessitat de tenir països forts".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)