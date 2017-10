Javier Sierra guanya el Premi Planeta 2017 amb una intriga sobre el Sant Graal

Sempre a partir de grans misteris, Sierra ha conformat una obra de lectors devots que prova de posar llum a algunes de les incògnites més apassionants del món, tot fent-ne literatura a través de trames addictives, investigacions trepidants i nervi narratiu. L'autor, molt popular gràcies a les col·laboracions en diferents mitjans de comunicació, ha signat obres com El ángel perdido, La dama azul o La cena secreta, publicades en més de quaranta llengües. Javier Serra (Teruel, 1971), autor de llarga trajectòria en l'àmbit de la novel·la històrica que es desenvolupa al voltant d'una gran intriga, és el guanyador de la 66a edició del Premi Planeta amb l'obra El fuego invisible, presentada com La montaña atificial. La novel·la, tal com ell mateix ha explicat, és un thriller que té "la paraula" com a element clau i que versa sobre un dels misteris que més passions desperten entre aventurers i mitòmans: la llegenda del Sant Graal, un dels camins llegendaris cap a l'eternitat.Sempre a partir de grans misteris, Sierra ha conformat una obra de lectors devots que prova de posar llum a algunes de les incògnites més apassionants del món, tot fent-ne literatura a través de trames addictives, investigacions trepidants i nervi narratiu. L'autor, molt popular gràcies a les col·laboracions en diferents mitjans de comunicació, ha signat obres com El ángel perdido, La dama azul o La cena secreta, publicades en més de quaranta llengües.

El president del Grup Planeta, José Creuheras; la presidenta del Congrés, Ana Pastor; i el conseller d'Empresa de la Generalitat, Santi Vila, en el decurs de la gala del Premi Planeta Foto: ACN

La finalista d'aquest 2017 ha estat Cristina López Barrio amb l'obra Niebla de Tánger. Va debutar en el camp juvenil, però de seguida va saltar al llibre per a adults amb La casa de los amores imposibles (Plaza & Janés, 2010), que va aconseguir un gran èxit de vendes. Entre d'altres, va obtenir el premi a l'escriptora revelació que concedeix el blog literari Llegir en cas d'incendi. El cielo en un infierno cabe (Plaza & Janés, 2013) va suposar la seva consagració com una de les novel·listes més destacades de la seva generació."Niebla en Tánger és una novel·la molt propera a la meva història emocional", explica l'autora. "És un llibre que ha estat foc, que no et deixa dormir ni descansar". Explica com una dona de 40 anys desperta tota nua en un hotel de la Gran Via, amb un home, també nu, al seu costat. A l'escriptori de l'hotel hi troba una novel·la, punt de partida de la història de Gloria Gascón, la protagonista.El guardó s’ha celebrat com és habitual al Palau de Congressos de Catalunya i, en la vetllada, hi han assistit gairebé un centenar d’escriptors de les diverses editorials del Grup, així com una nodrida representació d’altres personalitats de l’àmbit cultural, empresarial, polític i social, del cinema i de la televisió, tant de Barcelona com de l’Estat. L’acte ha comptat amb la presència de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, i del conseller de la Generalitat Santi Vila, a banda del president del Grup Planeta, José Crehueras.La 66a edició del guardó ha assolit aquest any el rècord de participació, amb 634 novel·les presentades. La procedència de les obres rebudes és molt diversa, amb la majoria de propostes arribades d'arreu de l'estat espanyol, d'Amèrica del Sud, Amèrica del Nord, Amèrica Central i també d'arreu d'Europa. El jurat ha estat integrat per Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs i Emili Rosales, secretari amb vot.

