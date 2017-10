Zapatero demana a Puigdemont que «rectifiqui», que no vol dir «rendir-se»

José Luís Rodríguez Zapatero, en un acte a Tortosa Foto: ACN

L'expresident socialista del govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero ha reclamat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, una "rectificació" i ha afegit que "rectificar no és rendir-se". Des de Valladolid, Zapatero ha afegit que moltes vegades rectificar "és senyal d'intel·ligència que obres la porta a possibles victòries futures".En aquest sentit, ha fet una crida al Govern a modificar el seu full de ruta assegurant que la història demostra que "és millor trucar a la porta un altre cop que donar un cop de porta", així com "intentar novament un model de convivència i no trencar-la".Zapatero ha reconegut que la resolució del conflicte portarà temps però ha lamentat que no es pot estar "com si cada dia i a cada minut hi hagués la decisió final". L'expresident ha reclamat diàleg perquè la democràcia "mai s'ha fet forta amb crits sinó amb conversa" i ha considerat que aquesta ha de partir de la rectificació del govern català.

