VÍDEO L'entrenador del Manlleu perd els papers i esclata contra la Federació Catalana de Futbol

Hi ha entrenadors que diuen que no parlen dels àrbitres, però no és el cas del tècnic del Manlleu, Albert Santanera, que aquest diumenge ha esclatat contra la Federació Catalana de Futbol pel que considera que són actuacions vergonyoses dels arbitres. El Manlleu ha perdut per 5 a 1 contra la Montanyesa, i després del partit, Santanera no s'ha pogut aguantar i ha esclatat."Els àrbitres són uns fills de puta, així de clar ho diré". Aquesta ha estat la primera frase d'un seguit d'insults i desqualificacions contra el col·lectiu arbitral i contra la Federació, que considera que "són uns cabrons per portar aquesta merda d'àrbitres". Amb tot, el tècnic del club osonenc ha assegurat que en Manlleu no es donarà per vençut i seguirà sortint a guanyar els partits. Caldrà veure, però, si ho fa amb el seu entrenador a la banqueta o la federació decideix sancionar-lo per les seves contundents declaracions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)